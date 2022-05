Phát hiện 63 ‘dân chơi’ dương tính với chất ma túy trong quán bar Paradise

Hàng trăm 'dân chơi' trong bar Paradise.

Ngày 27/5/2022, Công an quận Tân Phú, TP HCM cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý 63 ‘dân chơi’ dương tính với chất ma túy tại quán bar trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP HCM phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM, Công an quận Tân Phú đã ập vào kiểm tra quán bar Paradise ở địa chỉ số 89 đường Tân Sơn Nhì.

...

Qua kiểm tra, phát hiện hàng trăm khách đang uốn éo nhảy nhót theo điệu nhạc cực lớn của quán. Thấy Công an, các ‘dân chơi’ tìm cách thoát ra ngoài nhưng bị lực lượng chức năng chốt chặn. Một số người tìm cách phi tang viên nén nghi là ma túy xuống bàn, ghế, sàn…

Công an thu giữ nhiều túi ny lông chứa viên ném nghi là ma túy nhiều màu các loại. Đồng thời, Công an đã đưa 108 ‘dân chơi’ có dấu hiệu nghi vấn, không giấy tờ về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 63 ‘dân chơi’ dương tính với chất ma túy./.

Tác giả: Đại Lánh

Nguồn tin: Báo Bảo vệ Pháp luật