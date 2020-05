Phát hiện 6 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam

Các sà lan khai thác cát

Khoảng 2 giờ ngày 8-5, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên sông Lam, tổ công tác Công an huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện 4 chiếc sà lan công suất 72CV mang số hiệu: NA 6145, 6154, 6469, 6104 và 2 chiếc sà lan không có biển số đăng ký đang khai thác cát trái phép trên sông Lam, thuộc địa bàn xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ (giáp ranh với huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Chủ các sà lan này đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An).

Sà lan khai thác cát

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện 6 chiếc sà lan này đã khai thác được trên 100m3 cát, chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến hoạt động khai thác cát.

Các sà lan đã khai thác được một số lượng cát

Ngay sau đó, tổ công tác Công an huyện Đức Thọ phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Thọ tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện và tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các sà lan bị bắt giữ





Tác giả: DƯƠNG QUANG - TRẦN THANH THỦY

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng