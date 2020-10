Phát hiện 5 cán bộ công an xài bằng giả, sử dụng ma túy

Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy các huyện Tam Đường, huyện Than Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, các đơn vị vừa quyết định khai trừ khỏi Đảng một số cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác tại các huyện này.

Tại huyện Tân Uyên, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xác định chiến sĩ Lê Văn Hồng và anh Phan Văn Luân, đảng viên chi bộ cảnh sát giao thông, Công an huyện Tân Uyên đã sử dụng văn bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp để tham gia xét tuyển, học tập trong lực lượng công an và kê khai trong hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng phát hiện chiến sĩ Phạm Đức Hùng, đảng viên chi bộ cảnh sát giao thông Công an huyện Tân Uyên đã sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với các cán bộ, chiến sĩ Lê Văn Hồng, Phan Văn Luân, Phạm Đức Hùng. Đồng thời, sau khi bị khai trừ khỏi Đảng, Lê Văn Hồng, Phan Văn Luân, Phạm Đức Hùng cũng bị Công an tỉnh Lai Châu công bố tước danh hiệu Công an nhân dân.

... Phát hiện 5 cán bộ công an thuộc Công an tỉnh Lai Châu xài bằng giả, sử dụng ma túy. (Ảnh minh họa)



Tại huyện Tam Đường, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Phùng Quang Tuyến - Bí thư chi bộ xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đảng bộ Công an huyện Tam Đường. Ông Phùng Quang Tuyến đã vi phạm rất nghiêm trọng trong thực hiện quy định về sử dụng văn bằng, chứng chỉ.

Còn tại huyện Than Uyên, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Hoàng Mạnh Hà, đảng viên chi bộ cảnh sát hình sự, Đảng bộ Công an huyện Than Uyên. Ông Hoàng Mạnh Hà cũng đã vi phạm rất nghiêm trọng trong thực hiện quy định về sử dụng văn bằng, chứng chỉ.

Tác giả: Chang – Thủy

Nguồn tin: nguoiduatin.vn