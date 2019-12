Phát hiện 29 nam, nữ nghi sử dụng ma túy trong quán karaoke

Phát hiện 29 nam, nữ có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Ngày 16/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, 29 thanh niên nam, nữ đang “bay lắc”, có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị bắt tại cơ sở kinh doanh Karaoke Vision II.

Theo đó, vào khoảng 1h30 ngày 14/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH - Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) đột xuất kiểm tra cơ sở kinh doanh Karaoke Vision II (khu 3, phường Trần Phú, TP Móng Cái) do bà Khổng Thị Tròn làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện, phòng Tứ Đại Mỹ Nhân tại tầng 3 và phòng Buckingham tầng 4 có 29 người (20 nam, 9 nữ, trong đó có 1 người mang quốc tịch Trung Quốc) đang mở nhạc rất to. Đồng thời, những người này có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật nghi là ma túy cùng một số dụng cụ nghi các thanh niên trên dùng để sử dụng ma túy. Lực lượng công an đưa 32 người cùng các tang vật, tài liệu có liên quan về Công an TP Móng Cái để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Bà Khổng Thị Tròn khai nhận, cơ sở kinh doanh Karaoke Vision II hoạt động khi chưa được cấp giấy phép đăng kí kinh doanh. Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH - Công an tỉnh Quảng Ninh bàn giao cho Công an TP Móng Cái để điều tra, xử lý.

Tác giả: Nguyễn Long

Nguồn tin: doisongplus.vn