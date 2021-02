Phát hiện 22 đối tượng dương tính với ma túy trong…quán bi a

Trước đó, khoảng 0h22 ngày 22-2, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác Công an huyện An Dương phát hiện tại quán bi-a của Nguyễn Mạnh Tuấn (thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương) có nhóm đối tượng gồm 26 người tụ tập, mở nhạc mạnh, hoạt động quá giờ quy định.

Một số đối tượng tụ tập trong quán bi a bị đưa về cơ quan Công an

Lực lượng Công an đã yêu cầu toàn bộ nhóm đối tượng trên về trụ sở để xác minh làm rõ. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng Công an phát hiện có 22 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Số cá nhân này khai nhận tối sau khi tụ tập ăn nhậu và đến nghe nhạc tại 1 quá bar trên địa bàn quận Lê Chân, thì được Nguyễn Mạnh Tuấn rủ về quán bi a của anh ta để tiếp tục nghe nhạc.

Tại đây các đối tượng tiếp tục mở nhạc mạnh và sử dụng ma túy. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: M.M

Nguồn tin: Báo An ninh Thủ đô