Phẫn nộ mô tô nước phóng như bay giữa biển lũ TP Hà Tĩnh

Clip mô tô nước như chạy đua giữa biển lũ TP Hà Tĩnh:

Khoảng 17h ngày hôm qua (20/10), người dân TP Hà Tĩnh vô cùng bức xúc, khi chứng kiến cảnh 2 chiếc mô tô nước liên tục quần thảo trên các đường phố ngập sâu trong lũ.

Mô tô nước chạy như bay, tạt nước vào người dân trên đường phố.



Tốc độ chạy của 2 chiếc mô tô nước này rất cao, khiến người và phương tiện đang lưu thông trên dòng nước lũ bị sóng đánh dạt, có người bị nước bắn, áp lực nước xô ngã xuống dòng nước lũ.

Anh Trần Vũ, người quay lạo clip bức xúc: 1 chiếc màu tím, 1 chiếc màu trắng, quần thảo trên nước lũ ở đường Phan Đình Phùng, như chạy đua, khiến nước bắn cao, sóng đánh dạt rất mạnh.

"Tôi đi lấy cơm cứu trợ về phát cho bà con đang lánh nạn tại nhà văn hóa, cũng bị nước tạt vào hư hết các phần cơm, người bị sóng đánh dạt ngã xuống nước lũ" - Anh Trần Vũ cho biết.

... Tốc độ chạy rất cao.

Rất nhiều người dân ở đường Phan Đình Phùng cũng rất bức xúc, khi sóng đánh mạnh vào các cánh cửa, hư hỏng hết đồ đạc trước cửa.

"Lúc đó, các cán bộ UBND TP Hà Tĩnh và người dân có ra chặn bắt, nhưng 2 chiếc mô tô nước chạy nhanh quá, không cách gì bắt được" - Chị Hương, một người ở đường Phan Đình Phùng cho biết.

Khiến người dân bức xúc.

Đem sự việc này trao đổi với lãnh đạo TP Hà Tĩnh, được biết có thể đây là 2 mô tô nước của các đoàn về cứu trợ.

"Nhưng chạy nhanh như thế trên nước lũ gây nguy hiểm cho người dân, không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng để ý, phát hiện được sẽ bắt giữ, xử lý nghiêm" - Lãnh đạo TP Hà Tĩnh cho biết.

