Phẫn nộ gã đàn ông đánh đập cô gái trẻ suốt 2 giờ đồng hồ

Chiều 13/6, chị Hoàng Thanh L. (22 tuổi, ở phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) thông tin với Zing việc bị Vũ Viết Trường (27 tuổi) hành hung, chửi rủa, nhục mạ khoảng 2 tuần trở lại đây.

Nạn nhân bị đa chấn thương trên người.

Theo chị L., Trường là người có tình cảm với chị, có khoảng thời gian dài theo đuổi nhưng không được chị L. đồng ý. Vì vậy, nam thanh niên cảm thấy bực tức và thường xuyên ghen tuông khi thấy cô gái đi chơi với bạn bè.

Tối 31/5, L. cùng nhóm bạn đi ăn tại một nhà hàng, sau đó trở về nhà ở đường Hoàng Liên Sơn, phường Trung Tâm. Trường đã theo dõi L. và lẻn vào nhà của cô gái.

Tại đây, nam thanh niên liên tục đấm, đá vào người, tát, đấm mạnh vào mặt của cô gái. "Anh ta chửi bới, nhục mạ tôi, bắt tôi quỳ xuống van xin", chị L. nói.

Hình ảnh camera ghi lại được cảnh Trường liên tục đá, đấm, tát tới tấp vào L. kéo chân và quăng quật bạn khắp phòng, thậm chí còn lấy ghế đánh lên đầu nạn nhân.

Mặc dù cho L. cố gắng van xin nhưng Trường vẫn không buông tha và tiếp tục hành hạ bạn với nhiều hành động vô cùng dã man và bạo lực, khiến mặt L. sưng phù và chảy máu môi và mũi.

Thông tin thêm trên báo Gia đình & Xã hội, nạn nhân phải nhập viện sau khi bị đánh. Người đăng tải đoạn clip - giới thiệu là chị gái nạn nhân - cho biết sau khi em gái bị đánh, đối tượng kia còn gọi điện đe dọa và chửi bới chị và lăng mạ em gái chị nhiều lần. Vì quá bức xúc nên chị gái nạn nhân đã đăng clip và các bằng chứng lên mạng mong tìm lại được công bằng cho em gái.

Được biết, trước đó một ngày, bạn gái cũ của Trường cùng 2 người khác cũng đã đánh L. tại chợ thị xã Nghĩa Lộ. Nguyên nhân là cô này ghen khi thấy Trường theo đuổi L..

Sau khi sự việc xảy ra, Trường và gia đình của người này liên tục nhắn tin, chửi bới chị L.

Hình ảnh nam thanh niên lẻn vào nhà của cô gái rồi hành hung. Ảnh: Zing

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm từ đông đảo cộng đồng mạng. Ai cũng phẫn nộ trước hành vi bạo lực của người đàn ông xăm trổ, đồng thời động viên cô gái sớm vượt qua gia đoạn khủng hoảng này.

Thành viên Hường Nguyễn bày tỏ: “Mình không dám xem hết đoạn clip luôn vì thấy sợ và thương bạn gái kia quá. Bạn ấy không có sức để phản kháng lại và dường như kêu cứu trong vô vọng. Mình mong gã kia phải bị xử lý hình sự”.

“Chắc hẳn gia đình bạn gái xót con lắm đây. Nuôi bao năm trời không dám làm gì con, vậy mà giờ con bị đánh đập dã man như thế này. Gã đàn ông kia thật sự khốn nạn tận cùng luôn, chia tay rồi thì làm gì có quyền ghen tuông rồi ra tay như vậy chứ. Mong pháp luật công bằng xử lý đúng người đúng tội”, nickname Ngọc Anh bình luận.

Hiện sức khỏe của chị L. đã dần hồi phục sau 2 tuần nằm viện nhưng tinh thần vẫn bị ảnh hưởng, nhất là khi vẫn bị kẻ hành hung nhắn tin chửi, đe dọa. Vụ việc đã được trình báo lên công an để được điều tra và xử lý.

