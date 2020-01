Phá lưới AS Roma, Ronaldo được CĐV gọi là... GOAT

Thể thao

Juventus đánh bại AS Roma 3-1 tại tứ kết Coppa Italia và trận này Cristiano Ronaldo chính là người mở tỷ số. Sau trận, chân sút người Bồ Đào Nha đã được các CĐV yêu mến gọi là GOAT - “Greastest Of All Time”(vĩ đại nhất mọi thời đại).