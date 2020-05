Pha Lê than bị mất iPhone và toàn bộ nữ trang kim cương, còn biết rõ người lấy

Mới đây, Pha Lê gây chú ý khi bất ngờ thông báo bị mất trộm trên trang cá nhân. Đáng nói, cô còn khẳng định, do người trong nhà lấy. “Trong một buổi tối mà mất iPhone X và mất sạch nữ trang kim cương. Đau nhất là chắc chắn người trong nhà lấy”, cô viết.

Pha Lê tiết lộ bị người trong nhà lấy cắp nữ trang và iPhone.

Bài đăng của Pha Lê nhận được đông đảo sự quan tâm từ bạn bè, người hâm mộ. Đa phần gửi lời động viên, khuyên cô báo công an để vụ việc sớm được giải quyết. Trò chuyện với nghệ sĩ Anh Đức ở phần bình luận, Pha Lê nói rõ hơn, kẻ trộm là nhân viên trong quán ăn do cô mở.

Pha Lê biết rõ người lấy đồ của mình.

Sau thông báo ngắn ngủi, Pha Lê tiếp tục đăng tải loạt bài đăng dài chia sẻ về cảm xúc khi mất những vật kỷ niệm và bị thân tín phản bội ở thời điểm đang mang thai.

“Đêm qua không thể ngủ được… Đêm qua khóc rất nhiều... Đêm qua phải xin lỗi em Ốc rất nhiều vì tâm trạng của mẹ quá tệ.

Chắc kiếp trước mình ăn ở không có đức để kiếp này người nào thân tín nhất đều đến một ngày làm phản, đến một ngày quậy không còn cái gì... Người nhanh nhẹn thì quậy một kiểu, người hiền lành thì quậy ngầm, diễn một vở kịch thật dài cho tới ngày có sự cố thì mới vỡ lẽ, ôi thôi chưa từng nói thật một câu...

Cũng may là giá trị tài sản không nhiều, vì tính mình thật ra không có xài đồ đắt tiền, cũng chẳng mấy khi đeo trang sức hay để gì trong nhà. Nhưng là kỉ niệm, toàn là đồ kỉ niệm của mọi người. Cái buồn nhất là nhà có từng đó người, 100% không ai vào phòng mình ngoại trừ những người quân quá thân. Sao mà nó buồn! Nó buồn không tả được. Ăn ở sao cứ cưu mang người ta rồi người ta mang toàn oán trả lại. Trong nhà còn không tin được rồi sao mà sống? Sao mà sống đây trời ơi!

Ráng cố gắng vì có em Ốc, muốn buồn cũng cố để không buồn, mà mọi thứ cứ tìm tới như này. Khoảng thời gian cần nghỉ ngơi, an yên cũng khó khăn. Nhà là nơi bình yên nhất để về mà giờ như vậy biết làm sao”, nữ ca sĩ than thở.

Pha Lê mất ngủ vì bị mất những món đồ kỷ niệm và bị thân tín phản bội.

Qua lời kể của Pha Lê có thể hiểu, trong quán ốc do cô mở có hai nhân viên. Một người cho người còn lại vay 20 triệu đồng, còn vay “nóng” thêm cho người đó 25 triệu đồng. Nhân viên vay tiền thậm chí còn lấy xe máy của bạn đi cầm hoặc bán. Hậu quả, người ăn cắp bị đuổi, còn người mất tiền phải về quê vì bố mẹ tăng xông nhập viện.

Theo giọng ca “Chúng ta đã đi quá xa”, nhân viên lừa tiền, ăn cắp là thân tín của cô. “Tới phút cuối cùng cho bạn nói thật để giải quyết hoặc làm trả nợ vẫn nhất định nói dối. Đối với mình tiền quan trọng đấy nhưng niềm tin lớn hơn nhiều, đây không phải lần đầu bị phản, sau cùng mình vẫn làm lại và sống tốt hơn. Chỉ là tại sao người ta luôn chọn cho mình cách sống tệ như vậy làm gì. Đang rất là vui vẻ bình yên! Giờ mình công nhận rồi, không có số quản lý nhân viên. Thà bảo dốt, lười hay gì đi... đây toàn ăn cắp, lừa đảo, bịa chuyện... toàn nhân vật xuất chúng ùa hết vào đây. Tội bầu quá!”, Pha Lê bức xúc.

Trong bài đăng gần đây nhất, Pha Lê quyết định sang nhượng quán hoặc tìm đối tác quản lý hộ rồi ăn chia phần trăm vì cảm thấy không phù hợp với việc quản lý con người.

“Thật sự tới giờ mọi chuyện đến với cô Lê không phải là không có lí do, lỗi do mình trước tiên vì quá tin người, sống một mình nên luôn coi nhân viên như người nhà, nghĩ mình yêu thương người ta thì người ta khắc yêu quý mình lại. Sai, sai hết! Bố mẹ người ta chắc gì đã yêu thương, nói gì tới người dưng ngoài đường như mình, tất cả là đi làm mưu sinh kiếm sống, tiền bạc là trên hết! Vậy nên thật sự mình thấy mình sẽ không hợp để quản lý nhân viên hay đứng ra cầm quân! Thêm nữa hiện đang có bầu nên càng không nên dính dáng tới những việc không vui và phức tạp...”, cô giải thích lý do đăng tin tìm đối tác kinh doanh.

Tác giả: Tú Oanh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong