Phá đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng trước thềm World Cup 2022

Sáng 16/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức cá độ bóng đá do Đinh Văn Công Thanh (SN 1983, trú Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) cầm đầu, bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Theo Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng, từ tháng 9/2022, đơn vị đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này với sự tham gia của nhiều đối tượng. Sau một thời gian thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, đơn vị đã báo cáo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng để xác lập chuyên án đấu tranh.

Một số đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá.



Sau khi có đủ căn cứ chứng minh vai trò, hành vi của từng đối tượng trong chuyên án, chiều 15/11/2022, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã huy động hơn 40 CBCS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệt phá chuyên án, bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan.

Trong số này, có 5 đối tượng bị bắt giữ về hành vi tổ chức đánh bạc, gồm Đinh Văn Công Thanh (có vai trò chủ mưu cầm đầu) và các đối tượng có vai trò giúp sức đắc lực cho Thanh hoặc các đầu mạng cấp dưới gồm Đinh Văn Công Long (SN 1987; trú phường Bình Thuận), Nguyễn Trước (SN 1974, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu); Ngô Đình Đức (SN 1966; trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Nguyễn Duy Trung (SN 1985; trú Tân An, Hội An, Quảng Nam).

Các đối tượng tổ chức đường dây cá độ đã bị lực lượng Công an phát hiện từ tháng 9/2022.

...



2 đối tượng khác bị bắt giữ về hành vi đánh bạc gồm Trương Công Huynh (SN 1986; trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu); Đoàn Sơn (SN 1963, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê).

Qua khám xét, cơ quan Công an đã tạm giữ tang vật gồm 250 triệu đồng, 1 ô-tô, 2 xe máy; 1 máy đếm tiền; sổ sách tính tiền thắng thua cá độ; khoảng 7.500 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày 1/10/2022 đến ngày 15/11/2022 với số tiền gần 19 triệu USD (quy đổi khoảng 470 tỷ đồng).

Công an TP Đà Nẵng kiểm tra tang vật liên quan đến đường dây cá độ bóng đá do Đinh Văn Công Thanh cầm đầu.



Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng thực hiện theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố về việc ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trong đó có tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá đang có xu hướng nổi lên khi World Cup 2022 sắp được khai mạc tại Qatar.

Vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh, làm rõ.



Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: cand.com.vn