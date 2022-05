Phá cửa cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn trên cao tốc

Ngày 3/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại uý Đinh Vạn Sơn, Phó đội trưởng Đội Tuần tra hướng dẫn đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cho biết, vừa phối hợp với cảnh sát PCCC và CHCN tỉnh Hà Nam cứu tài xế mắc kẹt trong Cabin sau tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Tài xế xe ô tô con mắc kẹt trong cabin sau tai nạn với xe tải trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình

Theo Đại uý Đinh Vạn Sơn, vào hồi 5h sáng cùng ngày (3/5), tại Km 229+200 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, thuộc địa phận TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) chiều Hà Nội – Ninh Bình xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô 4 chỗ mang BKS 18A-124.xx và xe ô tô tải có cần cẩu 29C-825.xx lưu thông cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến lái xe ô tô con bị thương, mắc kẹt trong xe, 2 xe hư hỏng nặng.

... Các lực lượng phối hợp giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình

Đại uý Đinh Vạn Sơn nói, nhận được tin báo, Tổ Tuần tra kiểm soát giao thông, Đội 3 có mặt tại hiện trường, phối hợp lực lượng cảnh sát PCCC và CHCN tỉnh Hà Nam, đơn vị quản lý đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình dùng các thiết bị nghiệp vụ cứu tài xế xe con ra ngoài và đưa đi cấp ngay sau đó.

Được biết, bước đầu cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường xác định xe ô tô con BKS 18A-124.xx do lái xe Bùi Văn C. (SN 1983, trú tại xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) điều khiển. Còn xe ô tô tải có cần cẩu 29C-825.xx do lái xe Ngô Đăng T. (SN 1965, trú tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) điều khiển.

Nguyên nhân sơ bộ, do lái xe ô tô con không chú ý quan sát, qua xét nghiệm lái xe ô tô tải không có nồng độ cồn, lái xe ô tô con bị thương nặng đưa đi cấp cứu chưa xét nghiệm nồng độ cồn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Văn Huế

Nguồn tin: atgt.vn