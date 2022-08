Ông trùm 'tập đoàn' cờ bạc 30.000 tỷ đồng đã tử vong

Pháp luật

Chiu Hao Cheng (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) là chủ mưu, cầm đầu, tổ chức đường dây đánh bạc, đã chết do COVID -19 nên Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can.