Ông Nguyễn Đức Chung làm gì để xóa dấu vết vụ chiếm đoạt tài liệu mật

Trong kết luận điều tra vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, Cơ quan An ninh điều tra nêu chi tiết việc liên lạc, trao đổi tài liệu điều tra vụ Nhật Cường giữa ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và cựu cán bộ cựu Cục Cảnh sát kinh tế Phạm Quang Dũng.

Cơ quan tố tụng đánh giá hành vi của ông Chung và đồng phạm hết sức tinh vi, triệt để lợi dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi và xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Ông Chung chiếm đoạt những tài liệu gì?

Theo điều tra, ông Nguyễn Đức Chung và vợ là Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường. Thông qua người quen, ông Chung đã chủ động đặt vấn đề nhờ Phạm Quang Dũng thu thập, cung cấp nhiều tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước liên quan vụ án này.

Sau khi đánh trộm chìa khóa phòng làm việc của cấp trên, từ giữa năm 2019 đến tháng 3/2020, Dũng 5 lần lẻn vào phòng làm việc riêng của chỉ huy để chụp tài liệu điều tra.

Bị can Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Hoàng Hà.



Tối 20/7/2019, Dũng đặt xe Grab đến nhà ông Chung ở số 88 Trung Liệt, quận Đống Đa. Tại đây, hai người đã trao đổi một số nội dung về quá trình điều tra vụ án Nhật Cường có liên quan ông Chung.

Cũng tại buổi gặp, cựu cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế đã cung cấp cho ông Nguyễn Đức Chung 5 bản email được gửi từ tài khoản buiquanghuy@... đến tài khoản của ông Chung có địa chỉ: Chunghinhsu@...

Sau buổi gặp, Dũng về nhà in 5 bản email trên ra giấy. Còn ông Chung yêu cầu lái xe riêng là bị can Nguyễn Hoàng Trung đến nhà Dũng nhận tài liệu.

"Các bản email cung cấp cho bị can Chung là tài liệu mà bị can Dũng có được trong quá trình kiểm tra, trích xuất dữ liệu điện tử từ máy tính Macbook trong vụ án Công ty Nhật Cường", kết luận điều tra nêu và cho biết Dũng đã chủ động sao chép những tài liệu này từ trước, rồi lưu giữ trong máy tính cá nhân.

Kết luận giám định cho thấy 5 bản email này không phải tài liệu bí mật Nhà nước. Tuy nhiên, Cục Cảnh sát kinh tế xác định đây là tài liệu phản ánh về vụ án Nhật Cường, được quản lý như tài liệu mật.

Các bị can Nguyễn Hoàng Trung (trái) và Phạm Quang Dũng. Ảnh: Bộ Công an.

Tối 25/8/2019, Dũng thông báo cho ông Chung đến nhận tài liệu có được khi kiểm tra, khôi phục hệ thống phần mềm của Công ty Nhật Cường.

Cùng ngày, theo sự chỉ đạo của ông Chung, lái xe Nguyễn Hoàng Trung đến sảnh chung cư nơi Dũng cư trú để nhận phong bì chứa tài liệu rồi mang về đưa cho ông Chung tại nhà riêng.

Trước khi gửi tài liệu này, Dũng đã lấy điện thoại chụp lại. Khi kiểm tra điện thoại của bị can, cơ quan điều tra đã thu được các bản chụp.

Sáng 10/6 (hơn 2 tháng trước khi ông Chung bị bắt), ông Dũng tiếp tục chuyển 3 tài liệu bí mật Nhà nước ở mức độ "Mật" cho ông Chung qua ứng dụng Viber.

Những tài liệu này gồm: Báo cáo kết quả trích xuất dữ liệu và thanh toán tiền hàng buôn lậu cho 16 nhà cung cấp của Công ty Nhật Cường; tài liệu báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc về tiến độ, kết quả, kế hoạch kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và báo cáo kết quả xác minh việc Công ty Nhật Cường cung cấp dịch vụ công cho TP Hà Nội giai đoạn 2017- 2019.

Công an thu giữ nhiều tài liệu khi khám nhà ông Chung vào tối 28/8. Ảnh: Việt Hùng.

Sau khi nhận được tài liệu, ông Chung đã yêu cầu bị can Nguyễn Hoàng Trung in ra giấy. Song, Trung đã nhờ Nguyễn Anh Ngọc (công tác tại Phòng Thư ký biên tập, tổ giúp việc UBND Hà Nội) in để Trung đưa cho ông Chung.

Theo kết luận điều tra, sau khi chuyển 26 file ảnh cho Ngọc, Trung đã xóa tài liệu. Còn bị can Ngọc sao chép, lưu giữ 26 file ảnh trên máy tính tại phòng làm việc và USB.

Chiều 25/6, theo yêu cầu của ông Chung, Trung cùng ông Ngọc chỉnh sửa, che phần chữ ký của điều tra viên tại trang cuối file tài liệu mật để in ra giấy để đưa cho cựu chủ tịch Hà Nội.

Tách vụ ông Chung cho người tuồn tài liệu mật 10.000 USD

Cơ quan điều tra cũng làm rõ ngoài 3 lần chuyển tài liệu trên, từ tháng 2 đến tháng 7, bị can Dũng còn có 20 lần "tuồn" tài liệu điều tra vụ án Công ty Nhật Cường cho bị can Nguyễn Đức Chung thông qua ứng dụng Viber.

Trong các lần giao dịch, Dũng sử dụng một số điện thoại. Còn ông Chung sử dụng 2 số để liên lạc, trong đó số +796531... là thuê bao mạng di động nước Nga do người quen tên Phạm Quang Hưng (đã chết hồi tháng 5) tặng cựu chủ tịch Hà Nội.

Đáng chú ý, kết luận điều tra xác định sau khi ra đầu thú ngày 10/7, Phạm Quang Dũng tự nguyện giao nộp 2 file ghi âm cuộc trao đổi qua Viber giữa bị can và ông Chung (dùng số +796531...) vào sáng 13/7. Ghi âm thể hiện ông Chung yêu cầu Dũng nắm thông tin về hướng điều tra vụ Nhật Cường.

Bị can Dũng đến gặp ông Chung ở số 88 phố Trung Liệt để trao đổi việc cung cấp tài liệu điều tra vụ Nhật Cường. Ảnh: Việt Hùng.



Ngoài các lần chuyển tài liệu trên, cơ quan điều tra còn xác định từ tháng 7 đến tháng 12/2019, ông Chung còn có 4 lần yêu cầu lái xe đến nhà bị can Dũng để nhận tài liệu vụ Nhật Cường.

Hồi tháng 9 và 12/2019, Dũng có 2 lần chuyển tài liệu điều tra cho ông Chung qua Viber. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không đủ căn cứ xác định thông tin, tài liệu cụ thể ông Dũng cung cấp cho cựu chủ tịch Hà Nội nên không kết luận về việc này.

Kết quả điều tra cũng xác định dịp Tết Nguyên đán 2019, bị can Nguyễn Đức Chung thông qua lái xe Nguyễn Hoàng Trung đưa cho Phạm Quang Dũng phong bì có 10.000 USD tại đường Giải Phóng. Sau khi đầu thú, Dũng đã giao nộp số tiền này.

Ngoài ra, cựu cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế còn khai tối 30/6, khi đột nhập phòng làm việc của chỉ huy, bị can đã lấy thùng carton. Nghĩ bên trong chứa tài liệu vụ Nhật Cường nhưng khi mở ra, Dũng thấy bên trong có 16 chiếc điện thoại.

Cơ quan điều tra chưa có điều kiện làm rõ bản chất việc bị can này được ông Chung cho 10.000 USD và hành vi Dũng chiếm đoạt số điện thoại. Do đó, cơ quan điều tra đã tách 2 hành vi này để xử lý sau.

Với những sai phạm đã được kết luận, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao truy tố bị can Nguyễn Đức Chung, Phạm Quang Dũng, Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc theo khoản 3, Điều 337 Bộ luật hình sự, với khung hình phạt 10-15 năm tù.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: zingnews.vn