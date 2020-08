Ông Nguyễn Đức Chung bị bắt

Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Hà Nội, để điều tra về hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Lúc 19h15, căn nhà 4 tầng trên phố Trung Liệt, quận Đống Đa, được cho là nơi ở của ông Chung, đóng kín cổng. Ngoài tầng 3 có đèn sáng, các tầng còn lại khóa cửa. Khoảng 20 phóng viên có mặt trước ngôi nhà này.

Lúc 19h25, 2 ôtô biển xanh dừng trước nhà số 88. Đại diện Cơ quan An ninh điều tra và VKS cùng một số người bước vào trong.

Trao đổi với Zing sau khi lực lượng chức năng khám nhà số 88, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết việc khám xét đối với ông Nguyễn Đức Chung được thực hiện để điều tra hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Bộ Công an chưa thể cung cấp gì thêm.

Hôm 11/8, ông Chung bị đình chỉ công tác 90 ngày để xác minh, điều tra vai trò liên quan đến 3 vụ án gồm: Nhật Cường Mobile, Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trước đó, hôm 22/7, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các ông: Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi, công tác tại Phòng Thư ký biên tập, tổ giúp việc UBND Hà Nội), Nguyễn Hoàng Trung (lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, đồng thời là chuyên viên Phòng Thư ký biên tập, Văn phòng UBND Hà Nội) và Phạm Quang Dũng, cán bộ của C03, Bộ Công an.

Các bị can này bị khởi tố về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Hành vi của các bị can có liên quan đến vụ án Nhật Cường.

Vụ án liên quan Nhật Cường là một trong 5 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo tập trung điều tra và xử lý nghiêm.

Tháng 5/2019, Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy cùng 8 bị can khác về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Huy không có mặt tại nơi cư trú nên công an truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị can này.

Trong vụ án này, hiện Bộ Công an khởi tố 28 bị can, trong đó đã bắt giam 20 người, truy nã 8 bị can còn lại. Trong số những người bị bắt có ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng sở này.

Ông Nguyễn Đức Chung sinh ngày 3/8/1967, quê xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, Hải Dương, là cử nhân Đại học Cảnh sát, tiến sĩ Luật. Trước khi làm Chủ tịch Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung kinh qua nhiều chức vụ ở Công an Hà Nội.

Năm 2001, ông là Đội trưởng Đội Trọng án (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội).

Từ năm 2004 đến 2007, ông là Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự rồi Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Ông Chung làm Phó giám đốc Công an Hà Nội giai đoạn 2011-2012, rồi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP vào tháng 9/2012.

Tháng 9/2013, ông Chung được thăng cấp hàm thiếu tướng. Tại kỳ họp HĐND TP vào tháng 12/2015, ông Nguyễn Đức Chung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Hà Nội.

