Ông Kim Jong-un lần đầu tiên đeo khẩu trang trước công chúng

Ông Kim Jong-un lần đầu tiên đeo khẩu trang xuất hiện trước công chúng sau khi đất nước của ông xác nhận việc bùng phát dịch bệnh COVID-19, Telegraph đưa tin ngày 12/5 (giờ địa phương).

Virus SARS-CoV-2 là một mối nguy tiềm tàng đối với Triều Tiên, quốc gia này trước đó đã từ chối các đề nghị cung cấp vaccine của quốc tế.

Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông nhà nước cho thấy ông Kim Jong-un tại một cuộc họp với các quan chức cũng đều đeo khẩu trang.

Video: Independent.

Trước đó, Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) cho biết các cuộc xét nghiệm từ một số lượng người dân không xác định ở thủ đô Bình Nhưỡng cho thấy, họ bị nhiễm biến thể Omicron có khả năng truyền nhiễm cao.

Cơ quan này cho biết: “Một tình huống nghiêm trọng đã được tạo ra do sự xâm nhập của một loại virus đột biến tàng hình vào các khu vực của chúng tôi". Họ cho biết thêm rằng, một cuộc họp khẩn cấp của bộ chính trị Đảng Công nhân Triều Tiên đã được triệu tập để thảo luận về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Việc phong tỏa toàn quốc ở Bình Nhưỡng hôm 12/5 là dấu hiệu đầu tiên làm dấy lên lo ngại về việc bùng dịch COVID-19 ở một quốc gia trước đây từng tuyên bố về kỷ lục hoàn hảo trong việc ngăn chặn virus SARS-CoV-2.

Triều Tiên ghi nhận nhiễm các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát. Ảnh: AP.



Ngày 13/5, KCNA đưa tin, hơn 350.000 người đã được điều trị khi cơn sốt không rõ nguồn gốc lan rộng trên toàn quốc kể từ cuối tháng 4, trong đó 162.200 người đã hồi phục.

Thông báo cho biết thêm 187.800 người đang được cách ly điều trị sau khi ghi nhận 18.000 người mắc các triệu chứng sốt chỉ riêng trong ngày 12/5. Tuy nhiên chưa rõ có bao nhiêu người trong số này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cũng theo KCNA, ít nhất 6 người có các triệu chứng sốt đã qua đời, trong đó một người được xác nhận nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ ra việc tích cực cách ly và điều trị cho những người bị sốt là ưu tiên hàng đầu, đồng thời kêu gọi đưa ra các phương pháp và chiến thuật điều trị khoa học "nhanh như chớp" và tăng cường các biện pháp cung cấp thuốc để kiểm soát tình hình.

KCNA cho biết, mặc dù báo động về sự lây lan của Omicron, ông Kim Jong-un đã yêu cầu các quan chức thúc đẩy những dự án xây dựng, phát triển nông nghiệp và các dự án nhà nước khác theo kế hoạch, đồng thời cho biết "sự đoàn kết nhất trí của quần chúng là bảo đảm mạnh mẽ nhất có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch này".

Tác giả: Bích Thảo

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn