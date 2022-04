Ôm 25 kg thuốc nổ, người đàn ông bị bắt quả tang

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chuyển giao đối tượng cùng tang vật trong vụ án vận chuyển, buôn bán thuốc nổ trái phép cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đối tượng Nguyễn An Ái (SN 1960) trú tại xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, kẻ đã từng có 1 tiền án về tội danh buôn bán trái phép vật liệu nổ lại tiếp tục có biểu hiện buôn bán, vận chuyển hàng cấm cho một số đối tượng khác tại địa bàn thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) và thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa).

Đối tượng Ái bị cảnh sát bắt quả tang khi đang mang thuốc nổ đi tiêu thụ

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Ái thường gom thuốc nổ, kíp nổ tại nhiều nơi đem về nhà cất giấu. Khi có người hỏi mua, đối tượng sẽ trực tiếp đi giao hàng. Để đối phó với cơ quan chức năng, Ái chỉ bán cho những “khách quen” và mỗi lần giao dịch thường sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, đồng thời tang vật cũng được đối tượng ngụy trang bằng cách cho vào cất giấu trong các ống nhựa, can nhựa…

Tuy nhiên, mọi hành vi của đối tượng đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Đến chiều tối 6/4, khi Ai đang mang “hàng” đến địa phận xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai định giao cho khách thì bị Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ.

Khám xét tại chỗ, Cảnh sát thu giữ 25kg thuốc nổ, 250 kíp nổ.

