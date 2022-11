Ô tô tông dải phân cách, lộn nhiều vòng, 2 người chết, 3 người bị thương

Sáng 6/11, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) Ngô Văn Dụng xác nhận, vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết, 3 người đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo VietNamNet đăng tải, vào khoảng 5h30 cùng ngày, ô tô 7 chỗ BKS 92A-151.68 do tài xế N.Đ.Q.T. (SN 1988, trú tại xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển chạy hướng Bắc-Nam. Trên xe lúc này có 5 người.

Đến đoạn Km 1028+800m QL1 thuộc địa phận thôn Trị Bình (xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thì tông vào dải phân cách giữa đường.

Hiện trường vụ tai nạn



Cú va chạm khiến tài xế T. tử vong tại chỗ, còn chị Nguyễn Thị L. (22 tuổi, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) bị thương nặng, được người dân đưa đến Trung tâm y tế huyện Bình Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên nạn nhân đã tử vong. Ba người còn lại trên xe gồm: Nguyễn Thị Nh., Nguyễn Thị C., Nguyễn Hữu T. bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

