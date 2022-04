Ô tô kéo lê xe máy suốt 3 km, nhiều người rượt đuổi chặn xe đập phá

Your browser does not support the video tag.

Kéo lê xe máy dưới gầm, "xế hộp" bị nhiều người chặn lại đập phá (Clip: A.X).

Hiện trường vụ việc (Ảnh: A.X).

Ngày 24/4, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ ô tô tông, kéo lê xe máy dưới gầm chạy trên quốc lộ 13 (phường Thuận Giao), sau đó bị nhiều người đập phá, hư hỏng xe.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h đêm 23/4, nam tài xế lái ô tô 4 chỗ chạy từ đường D33 khu dân cư Vietsing ra đường 22 tháng 12 (phường An Phú, TP Thuận An) thì bị một số xe máy đậu chắn đường.

Nhiều người truy đuổi, chặn ô tô tông kéo xe máy (Ảnh: A.X).

Lúc này, nam tài xế lao tới tông vào một xe máy, kéo lê phương tiện này dưới gầm rồi bỏ chạy hướng ra quốc lộ 13. Thấy vậy, một nhóm thanh niên cũng lấy xe máy đuổi theo và hô hoán người đi đường cùng truy đuổi.

Khi ô tô chạy được khoảng 3 km, đến trước UBND phường Thuận Giao thì bị chặn lại, nhiều người dùng gạch đá phá xe, yêu cầu tài xế bước xuống.

Cửa kính xe bị đập vỡ vụn (Ảnh: A.X).

Đến khi lực lượng công an có mặt thì người dân mới dừng tay, nam tài xế và một số người liên quan được đưa về phường lấy lời khai.

Vụ việc không làm ai bị thương, nhưng chiếc xe máy bị tông, kéo hư hỏng, ô tô cũng bị nhiều người đập móp méo, kính xe vỡ vụn...

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí