Ô tô 7 chỗ đâm thẳng vào cửa hàng, người phụ nữ thoát chết trong gang tấc

Theo ông Phan Hoàng Thụ, Chủ tịch UBND xã Xuân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông hy hữu, một người phụ nữ đang ngồi bán hàng thoát chết trong gang tấc.

Người phụ nữ thoát chết trong gang tấc khi ô tô đâm thẳng vào cửa hàng (Clip: Bạn đọc cung cấp).

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn nêu trên xảy ra vào khoảng 14h42 ngày 22/11. Chiếc ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên quốc lộ 7B (chưa rõ danh tính lái xe), khi đi qua địa bàn xóm Tân Xuân (xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) thì bất ngờ bị mất lái, đâm thẳng vào một cửa hàng bán thuốc thú y bên đường.

... Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).



Thời điểm chiếc xe lao vào, bên trong cửa hàng có một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) đang ngồi bán thuốc. Nạn nhân may mắn thoát chết. Tại hiện trường, nhiều đồ đạc của cửa hàng bị hất văng tung tóe. Chiếc xe bị móp méo phần đầu và bên hông.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để xác minh, làm rõ.

Người phụ nữ đang ngồi bán thuốc trong cửa hàng thì chiếc xe lao vào và may mắn thoát chết (Ảnh: Chụp màn hình).



Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân Trí