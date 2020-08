Nửa đêm xách dao vào trụ sở gây sự, chém trưởng công an xã

Nguyễn Thế Cường tại cơ quan điều tra (Ảnh Báo Hà Tĩnh)



Sáng ngày 28/8, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thiếu tá Đặng Văn Đức - Trưởng Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Cường (SN 1985, ở thôn Vĩnh Xuân, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 21h20’ ngày 24/8/2020, một tổ công tác của Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an xã Thượng Lộc có mặt tại trụ sở UBND xã Thượng Lộc, chuẩn bị xuất phát đi làm nhiệm vụ.

Đúng lúc này Nguyễn Thế Cường xuất hiện, mang theo 1 con dao rựa dài khoảng 50cm đi bộ vào trụ sở UBND xã chửi bới, xúc phạm và đe dọa lực lượng công an đang có mặt tại đây.

Mặc dù lực lượng công an xã đã giải thích, vận động nhưng đối tượng Cường không chấp hành.

...

Trong lúc anh Phan Trọng Huân - Trưởng Công an xã Thượng Lộc đang vận động, thuyết phục thì bất ngờ Cường dùng dao chém vào tay phải anh Huân.

Trước sự hung hãn của đối tượng, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng.

Trưởng Công an xã Thượng Lộc được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích qua giám định là 15%.

Tại thời điểm gây án, nồng độ cồn đo được của đối tượng là 1,394mg/lít khí thở.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao Thông