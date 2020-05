Nửa đêm, Quang Hải công khai follow mỗi tình tin đồn trên MXH: Động thái thừa nhận "anh yêu em" chăng?

Mới hồi tối, dân tình còn đang xôn xao bàn tán chuyện tình tin đồn Quang Hải - gái xinh Huỳnh Anh, thì giờ đây, cả hai lại bị soi khoảnh khắc công khai đánh dấu "chủ quyền".

Nói rõ hơn, "thám tử mạng" đã chụp được hình ảnh hot boy cầu thủ nhấn follow duy nhất một nick của Huỳnh Anh trên Tik Tok. Không chỉ thế, anh chàng còn rất chăm chỉ theo dõi và thả tim ảnh của cô gái này, khiến nhiều người tin rằng việc nam cầu thủ và cô đang hẹn hò là hoàn toàn có cơ sở.

Chân dung tình tin đồn của Quang Hải đang khiến dân mạng hết sức quan tâm.

Quang Hải được cho là hẹn hò với gái xinh Huỳnh Anh hậu "đường ai nấy đi" với Nhật Lê.

Đây là trang chính thức của Quang Hải với dấu tích xanh.

Chỉ dùng để follow "ai kia" mà thôi.

Mà nghe đâu mới hồi chiều chàng cầu thủ còn đưa "bạn gái" đi chơi vòng vòng hồ trên con xe Mercedes mới tậu, khiến cô vui mừng up lên kèm caption "with you" (Với anh), kèm cả icon trái tim ngọt ngào. Thực hư ra sao chưa rõ nhưng Quang Hải đã đích thân nhấn follow thế này thì chắc “có gì đó” thật rồi.

Và như mọi khi, trang Instagram của Huỳnh Anh đang phải chịu đợt "công kích" từ dân mạng, những người cho rằng cô là nguyên nhân khiến nam cầu thủ và bạn gái cũ Nhật Lê chia tay.

Tác giả: K.

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn