Nữ tài xế lái ô tô "rụng" bánh chạy gần 10km bị phạt 70 triệu đồng

Nữ tài xế lái ô tô "rụng" bánh bỏ chạy gần 10km sau vụ va chạm giao thông (Clip quay lại màn hình).

Ngày 5/9, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính N.T.M.L. (26 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản) số tiền 70 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 năm do vi phạm không đi đúng phần đường gây tai nạn giao thông, gây tai nạn giao thông không dừng lại và trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở.

Trước đó, khoảng 17h chiều 10/7, anh Điểu Lâm (33 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản) chạy xe máy trên đường liên xã hướng từ thị xã Bình Long đi huyện Hớn Quản. Đến đoạn qua ấp Quản Lợi A (xã Tân Lợi) xảy ra va chạm với ô tô do N.T.M.L. điều khiển chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm 2 phương tiện hư hỏng, anh Điểu Lâm bị thương nhẹ.

Người dân đuổi theo ô tô (Ảnh cắt từ clip).

Sau vụ va chạm, ô tô bị móp méo phần đầu, một lốp phía trước văng ra nhưng nữ tài xế vẫn cho xe chạy.

Nhiều người đi đường đuổi theo, dùng vật cản chặn đầu xe nhưng tài xế vẫn bất chấp vượt qua.

Lực lượng công an chặn ô tô "rụng" bánh sau khi bỏ chạy gần 10km (Ảnh cắt từ clip).



Nhận tin báo, lực lượng chức năng phối hợp chốt chặn trên tuyến quốc lộ 13 (đoạn thuộc phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long).

Lúc này, nữ tài xế mới chịu dừng xe, cách hiện trường xảy ra va chạm giao thông gần 10km.

Kiểm tra nồng độ cồn, N.T.M.L. vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

