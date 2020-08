Nữ tài xế BMW say rượu gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy

Ngày 29-8, Đội CSGT TT-Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh lập biên bản tạm giữ xe BMW BKS 51G-883.03 do L.T.H.L (SN 1985, quê Quảng Bình) điều khiển vì có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, người điều khiển phương tiện có sử dụng bia rượu, lái xe gây tai nạn.

Sau khi gây ra vụ va chạm bà L điều khiển BMW rời khỏi hiện trường, nhiều người bức xúc truy đuổi.

Trước đó, một đoạn video clip đăng tải trên mạng xã hội (facebook) ghi lại hình ảnh chiếc BMW do một người phụ nữ cầm lái sau khi va quẹt với một xe ô tô trên đường Phạm Viết Chánh (quận 1) thì bỏ chạy.

Nhiều người dân phát hiện truy đuổi thì người điều khiển xe BMW vẫn nhấn ga bỏ chạy, tông vào một số phương tiện rồi đẩy một xe gắn máy trước đầu xe mình khiến chiếc xe gắn máy xẹt lửa trên đoạn đường dài. Chỉ đến khi đến trước trụ sở Công an phường 11, quận 3, những người truy đuổi mới dừng được xe và báo với Công an xử lý.

Nhiều người dân truy đuổi theo xe bà L trên đoạn đường dài nhiều km mới dừng được xe.

Đoạn clip trên khiến người dân vô cùng bức xúc vì hành vi coi thường mạng sống của người khác khi lưu thông trên đường. Thông tin vụ việc nhanh chóng được Công an phường 11 xâu chuỗi, ghi nhận. Kiểm tra nồng độ cồn của bà L, kết quả đo cho ra mức 1.017mg/ lít khí thở.

Theo thông tin ban đầu, sau khi nhậu cùng bạn bè từ trưa đến tối, khuya 28-8, bà L điều khiển xe BMW trên đường Phạm Viết Chánh (hướng từ ngã 6 Cộng Hòa về đường Cống Quỳnh) đã va quẹt với xe ô tô BKS 51F-894.30 của T.V.C (sinh năm 1984, ngụ Tân Bình) đang dừng sát đường.

Bà L tiếp tục cho xe chạy, một số người dân đã truy đuổi theo một đoạn đường dài đến đường Lý Thường Kiệt (đoạn giáp giữa quận Tân Bình và quận 10) thì chặn được xe. Một xe gắn máy BKS 54Z4-6390 chặn trước đầu xe bà L thì bị bà L tông ngã, bà L nhấn ga đẩy chiếc xe máy này trên đường xoẹt lửa và tiếp tục bỏ chạy.

Bà L điều khiển xe trong tình trạng sử dụng bia rượu, nồng độ cồn đo được là 1.017mg/ lít khí thở.

Người dân bức xúc tiếp tục truy hô và đuổi theo xe, bà L. cho xe chạy vào đường Cách Mạng Tháng Tám, đến đoạn trước Công an phường 11, quận 3 thì người dân đã dừng được xe của bà L.

Nhiều người bức xúc với ý định lôi bà L ra khỏi xe để đánh, nhưng Công an phường 11, quận 3 đã can thiệp kịp thời. Theo ghi nhận, quá trình điều khiển chiếc BMW gây náo loạn trong đêm, bà L đã làm 3 phương tiện bị hư hỏng, một người bị thương nhẹ.

Tại trụ sở Công an, bà L khai nhậu cùng bạn bè tại một quán nhậu ở quận 1 từ 14h ngày 28-8 đến khuya, khi lấy xe ra để về, bà L lùi xe khoảng 100m thì một số người đi xe máy gỏ cửa kính xe của bà L. Bà L giải thích do trời khuya nên sợ bị dàn cảnh cướp nên không dừng xe mà bỏ chạy luôn.

Công an phường 11, quận 3 lập hồ sơ chuyển giao vụ việc cho Công an quận 1 điều tra xử lý theo thẩm quyền. Theo ước tính sơ bộ, vụ việc gây thiệt hại khoảng 7 triệu đồng.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân