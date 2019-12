Nữ sinh tử vong thương tâm trên đường đến trường

Your browser does not support the video tag.

Video hiện trường nơi nữ sinh cấp 3 bị xe cán tử vong.

Ngày 21/12, tổ xử lý tai nạn giao thông Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nữ học sinh Nguyễn Ngọc Nhã Q. ( 16 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, một tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển xe tải mang BKS: 50LD - 102.69 chạy trong đại lộ Độc Lập để ra cầu vượt Sóng Thần. Khi tài xế đang ôm cua dưới gầm cầu vượt thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 61CA - 003.11 do em Q. điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Chiếc xe tải ôm cua đã cán chết nữ học sinh cấp 3.

Va chạm làm cho nữ sinh và xe máy ngã xuống đường bị xe tải ủi đi một đoạn. Hậu quả nạn nhân bị bánh xe tải cán chết tại chỗ. Nhận thông tin, Công an thị xã Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ.

Công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc trên.

Theo thông tin từ người dân, sau khi chiếc xe tải cán trúng nạn nhân, tài xế đã cho lùi xe 1 lần nữa rồi mới rời khỏi hiện trường. Trao đổi với PV, lãnh đạo đội Giao thông Công an thị xã Dĩ An cho hay về thông tin trên, cơ quan chức năng phải điều tra, ghi nhận các dấu vết tại hiện trường vụ tai nạn sau đó mới xác định, thông tin từ phía người dân cũng được ghi nhận lại. Hiện công an sẽ xác định đơn vị sở hữu chiếc xe và sớm yêu cầu tài xế gây tai nạn ra trình diện để phối hợp điều tra.

Vụ tai nạn xảy ra vào buổi sáng đã làm cho giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Được biết em Q. đang trên đường đi học thì bị tai nạn.

Tác giả: Phùng Sơn

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin