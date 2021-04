Nữ sinh lớp 10 gieo mình xuống sông Lam tự vẫn

Lực lượng chức năng tìm kiếm nữ sinh tự vẫn



Khoảng 9h15 ngày 16/4 Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có người nhảy cầu Nam Đàn (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) tự vẫn. Danh tính được xác định là nữ sinh Đ.T.T (SN 2006), thường trú xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn. T là học sinh lớp 10 của một trường THPT trên địa bàn.

Trước khi gieo mình xuống sông Lam tự vẫn, T để lại điện thoại cùng chiếc xe đạp điện trên cầu.

... Thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Đội CC&CNCH đã được huy động nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp công an huyện Nam Đàn cùng người dân triển khai tìm kiếm.

Đến trưa cùng ngày lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân tại vị trí gần chân cầu Nam Đàn.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo PLVN