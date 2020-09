'Nữ quái' giăng 'bẫy' lừa hàng chục tỷ đồng của hơn 60 người

Hoàng Thị Kim Hoa tại cơ quan điều tra.



Tuy nhiên do vắng mặt một số bị hại, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Hồ sơ vụ án thể hiện, trong thời gian từ 1/10/2017 đến tháng 10/2019, Cơ quan điều tra – Công an quận Long Biên (Hà Nội) và Cơ quan điều tra - Công an TP Hà Nội nhận được đơn của nhiều người tố cáo Hoàng Thị Kim Hoa có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nhận đơn, Cơ quan điều tra – Công an quận Long Biên đã tiến hành điều tra, xác minh. Ngày 2/8/2017, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, sau đó khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Kim Hoa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do Hoa đã bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 8/7/2019, Hoa bị bắt theo lệnh truy nã khi đang ở TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình).

Quá trình điều tra xác định, Hoa không có chức năng, nhiệm vụ tuyển dụng, đưa người đi xuất khẩu lao động, học tập, định cư ở nước ngoài. Tuy nhiên, để có tiền, Hoa đã đưa ra thông tin gian dối, nói với nhiều người bản thân Hoa có khả năng làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động, học tập, định cư ở một số nước: Đức, Ba Lan, Úc, Anh… Tin lời Hoa nói là thật, nhiều người đã đưa tiền cho Hoa nhờ giúp đỡ.

Nhận tiền, Hoa viết giấy biên nhận với tên Nguyễn Thị Lan Anh, chứng minh nhân dân do Công an tỉnh Quảng Ninh cấp năm 2011. Hoa cam kết trong thời hạn từ 1-4 tháng sẽ làm xong thủ tục đưa người sang nước ngoài để lao động, học tập, định cư. Nếu trên đường đi có gì trục trặc, Hoa cam kết sẽ trả đầy đủ số tiền đã nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vậy nhưng sau khi nhận tiền, Hoa không làm thủ tục gì để đưa những người trên sang nước ngoài như cam kết mà bỏ trốn, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.

Tài liệu điều tra thể hiện, thông qua quan hệ xã hội, ông Trần Đại D ở Quảng Bình biết Hoa. Sau khi quen biết nhau, Hoa giới thiệu với ông D là bản thân có khả năng đưa con trai ông D đi Mỹ lao động, thời gian làm hồ sơ 2 – 4 tháng, chi phí là 26.000 USD. Nghe vậy, ông D đồng ý, sau đó chuyển cho Hoa tổng số tiền hơn 570 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Hoa không làm được thủ tục cho con trai ông D đi Mỹ. Lúc này, hai bên thỏa thuận lại. Theo đó, Hoa hứa hẹn sẽ xin cho vợ chồng con trai ông D và anh ruột của con dâu ông D đi xuất khẩu lao động tại Đức với chi phí 31.000 USD (tương đương hơn 680 triệu đồng). Sau đó, ông D đã chuyển thêm tiền cho Hoa. Sau khi nhận tiền, Hoa bỏ trốn.

Tương tự ông D, chị Phạm Thị T ở Hà Nội cũng bị Hoa lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng. Theo cáo trạng, khoảng tháng 12/2016, thông qua quan hệ xã hội, chị T biết Hoa. Nghe Hoa nói có khả năng đưa chị T và em trai sang Đức và làm thẻ định cư ở Ba Lan, thời hạn 3 năm, chị T đã nhờ Hoa giúp. Ngày 14/12/2016, chị T cùng bạn đến nhà Hoa đưa 33.000 Euro (tương đương hơn 800 triệu đồng).

Khoảng 2 đến 3 tuần sau khi đưa tiền cho Hoa, chị T và em trai được tổ chức cho đi du lịch Thái Lan và Trung Quốc với mục đích để thuận tiện cho việc làm thủ tục sang Đức. Ngày 28/6/2017, Hoa viết giấy cam kết có nội dung đến ngày 20/7/2017 chị T và em trai chưa đi làm lăn tay phỏng vấn, Hoa sẽ trả lại đầy đủ số tiền trên. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Hoa đã bỏ trốn.

Tương tự thủ đoạn trên, Hoa đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hàng chục người khác. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Hoa chiếm đoạt của các bị hại là gần 40 tỷ đồng. Tại Cơ quan điều tra Hoa khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, trong thời gian từ tháng 2/2017 đến tháng 9/2017, Hoa đã có hành vi chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, đi du học ở nước ngoài. Hành vi này của Hoa đã bị HĐXX TAND TP tỉnh Hải Dương xử phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hồi cuối tháng 11/2019 vừa qua.

