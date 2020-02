Nữ phóng viên VTV8 bị đôi nam nữ hành hung khi đang tác nghiệp

Ngày 17/2, Công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã mời N.T.T.V. (37 tuổi) và H.D.H. (34 tuổi) đến lấy lời khai để làm rõ việc hành hung chị Phương Anh (phóng viên VTV8 tại Đà Nẵng). Tuy nhiên mới chỉ có V. đến làm việc và viết tường trình, còn H. hiện vắng mặt tại địa phương và sẽ xử lý sau.

Hình ảnh đôi nam nữ xông vào gác chắn hành hung phóng viên

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 50 ngày 12/2, chị Phương Anh đến tác nghiệp tại gác chắn ở Ga Thanh Khê (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) về tình trạng vi phạm giao thông trong lúc chờ tàu của người đi đường.

Lúc này có đôi nam nữ đi xe máy hiệu Exciter đến yêu cầu xóa hình ảnh mà họ cho rằng chị Phương Anh đã chụp hình ảnh, video họ và nhiều người khác vi phạm khi dừng, đỗ phương tiện ngược chiều, lấn phần đường lúc chờ tàu… Dù thái độ của 2 người rất hung hăng nhưng chị Phương Anh không đồng ý xoá.

Khi chị Phương Anh đi vào trụ sở gác chắn, đôi nam nữ tiếp tục theo vào và chửi bới trước sự chứng kiến của nhiều người. Sau đó, người phụ nữ đã xông vào tát chị Phương Anh, mặc cho mọi người can ngăn.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Gia Anh

Nguồn tin: Báo Công Lý