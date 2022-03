Nữ hộ sinh có thái độ thiếu chuẩn mực khi công dân đến test nhanh Covid-19

Đoạn clip thể hiện, khi công dân yêu cầu nữ hộ sinh này test nhanh Covid-19 cho gia đình, thì nữ hộ sinh nói: "Đã hết que test, và nếu như không phải cảm thì không test thời điểm giờ". Sau khi bị chất vấn nữ nhân viên y tế hỏi lại "thích test hay không?".

Khi thấy người dân dùng điện thoại quay lại sự việc, nữ nhân viên y tế đã dùng tay giật lấy máy điện thoại của người dân với mục đích muốn đập chiếc điện thoại, đồng thời buông những lời thô tục.

Clip vụ việc nữ hộ sinh có thái độ chưa chuẩn mực khi tiếp công dân đến test nhanh Covid-19

Trong đoạn clip cũng ghi nhận nữ nhân viên y tế này không những lấy tay gạt chiếc điện thoại của người dân 1 lần mà hành động này tái diễn tới 3 lần. Ngay khi đoạn clip được đăng tải, đã gây phẫn nộ cho cộng đồng mạng.

Để tìm hiểu sự việc, Báo Người Lao Động đã liên hệ với ông Nguyễn Sỹ Quý, Chủ tịch UBND xã Nam Điền (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), vị này cho hay đã nắm được sự việc trên.

"Hiện tôi đã giao Trưởng Trạm Y tế xã và công an làm việc với nữ hộ sinh này, đồng thời yêu cầu nữ hộ sinh tường trình để sáng thứ 2 chính quyền địa phương xem xét vụ việc và có phương án xử lý", ông Quý nói.

Ngay sau đó, chúng tôi đã liên hệ với Bác sĩ Nguyễn Viết Phúc, Trưởng Trạm Y tế xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, cho hay hiện đơn vị đã yêu cầu nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hải (SN 1979), nhân viên của Trạm Y tế xã, người xuất hiện trong đoạn clip trên viết tường trình.

Hình ảnh nữ hộ sinh Hải lao tới để giật máy của người dân (ảnh cắt từ clip)

Theo ông Phúc, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 21 giờ ngày 3-3, lúc này có hai vợ chồng đưa con nhỏ có dấu hiệu mắc Covid-19 tới Trạm Y tế xã để yêu cầu chị Hải làm xét nghiệm test nhanh cho cháu và gia đình, nhưng chị Hải đã không những không làm mà còn có thái độ không đúng chuẩn mực.

"Sau đó người dân này đã liên hệ với tôi để trình bày sự việc. Quan điểm của tôi cũng như đơn vị thực sự lên án hành vi này của nữ hộ sinh Hải. Cho dù chống dịch sẽ có những vất vả nhưng không thể có những hành động và lời nói như vậy đối với người dân. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của những người làm nghề y" - ông Phúc nói.

Ông Phúc cho hay, khi xem đoạn clip và nghe người dân trình bày sự việc, ngay chính bản thân ông cũng bức xúc. "Ngay bản thân tôi đặt mình vào trường hợp công dân trên cũng không thể chấp nhận được, trong lúc con họ đã mắc Covid-19, vậy mà nhân viên tôi lại làm vậy thì thật buồn".

"Cho dù có mệt và vất vả thế nào thì cũng phải giải thích và hướng dẫn cho người dân rõ ràng, mình làm đúng thì sợ gì dân chụp ảnh, quay phim, đằng này còn thể hiện thái độ như vậy thì không còn gì để nói nữa"- ông Phúc thông tin thêm.

