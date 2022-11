Nữ giúp việc lên mạng học cách mở két sắt, trộm tiền tỷ của chủ nhà, 3 ngày đã tiêu hết sạch

Sáng 4/11, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang tạm giữ Hoàng Thị Hải Ly (sinh năm 1980, quê ở Thanh Hóa) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, sau thời gian ly hôn, vào đầu năm 2022, bà Ly lên Hà Nội tìm việc và được một gia đình ở phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, nhận về làm giúp việc và cho ăn nghỉ tại nhà.

Khoảng 8g ngày 29/10, khi chủ nhà có khoản giao dịch cần số tiền lớn, lên tầng 3 mở két sắt thì mới tá hỏa phát hiện toàn bộ tiền, vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng đã không cánh mà bay, trong khi khóa két sắt vẫn còn nguyên.

Bà Hoảng Hải Ly bị tạm giữ để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp



Sau khi nhận được trình báo, Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Công an phường Phạm Đình Hổ đã tiếp cận hiện trường, nhận thấy ngôi nhà không có dấu vết người lạ và 2 két sắt không bị cạy phá. Qua loại trừ hiềm nghi, chỉ còn lại nữ giúp việc Hoàng Thị Hải Ly. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan điều tra, người này tỏ ra bình tĩnh, một mực khẳng định chỉ quanh co ở nhà và không biết gì về số tièn lớn của chủ nhà.

Song, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã đấu tranh làm rõ: Sau thời gian quanh co chối tội nhưng Hoàng Thị Hải Ly đã không thể lý giải, trong các ngày 24 và 27/10, tài khoản ngân hàng của bà Ly nhận và chuyển đi số tiền lớn, cỡ 2 tỷ đồng.

Cuối cùng đối tượng đã phải thừa nhận. Thời gian làm giúp việc, bà Ly biết ông bà chủ lắm tiền và thường để trong 2 chiếc két sắt ở tầng 3. Két có khóa, có cả mã số. Lòng tham nổi lên, bà Ly lên mạng internet, tìm đọc thông tin, cách thức mở được loại két có mã số và dùng chìa.

Ngày 24/10, bà Ly đã thực hành mở két bằng lý thuyết trên mạng, và thành công khi mở cái đầu tiên. 3 ngày sau, khi đã tiêu sạch số tiền, vàng lấy trộm, bà Ly tiếp tục mở được chiếc két thứ hai.

Tổng số tiền hơn 2 tỷ lấy trộm được, bà Ly tham gia trò đánh bạc trực tuyến và thua trắng. Đối tượng thừa nhận, chỉ định lấy trộm 1 lần, nhưng vì thua nên đã tiếp tục mở két của gia chủ để gỡ.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn