Nữ doanh nhân BĐS Thái Bình Nguyễn Thị Dương vừa bị bắt là ai?

Chiều 7/4, cơ quan công an tỉnh Thái Bình tiến hành phong tỏa, khám nhà bà Nguyễn Thị Dương, Giám đốc Công ty BĐS Đường Dương để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời ra các Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với: Nguyễn Thị Dương (thường gọi Dương Đường, SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình), Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình), Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Khoản 2, Điều 134, Bộ luật Hình sự, Pháp luật Plus cho hay.

Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được VKSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Theo đó, lực lượng chức năng đang điều tra hành vi “cố ý gây thương tích” của Nguyễn Thị Dương. Bà Dương đã đưa đối tượng vào nhà mình hành hung vào ngày 30/3 vừa qua.

Hàng chục Cảnh sát đang đứng bảo vệ bên ngoài

Được biết, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Dương khá nổi tiếng và giàu có.

Theo đó, nữ doanh nhân Dương Đường tên thật là Nguyễn Thị Dương (SN 1980, tại Thái Bình) – Giám đốc Công ty bất động sản Dương Đường, và là vợ ông Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, cùng quê Thái Bình).

Ngoài giỏi kinh doanh và sở hữu khối tài sản khủng thì bà Nguyễn Thị Dương còn được biết đến với những chuyến từ thiện lên đến hàng tỉ đồng. Tính đến nay, chị và gia đình đã giúp xây dựng 7 căn nhà tình nghĩa và bảo hộ chi phí sinh hoạt hàng tháng cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Dương từng nổi tiếng với buổi tiệc sinh nhật hoành tráng mời 50 nghệ sĩ tới biểu diễn trong đó có sự góp mặt của không ít tên tuổi nổi tiếng như NSND Trần Nhượng, ca sĩ hải ngoại Chế Linh, Quang Tèo, Hiệp Gà, Du Thiên,... Cặp vợ chồng đại gia này cũng từng chơi trội gây xôn xao mạng xã hội khi không ngại bỏ 450 triệu đồng để mời ca sỹ Quang Hà hát trong tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Vị đại gia Thái Bình này từng chi một số tiền không nhỏ mời 50 nghệ sĩ tới dự sinh nhật.

Quang Hà song ca cùng nữ đại gia.

Giới nghệ sĩ mừng sinh nhật đại gia Thái Bình

Bản thân ông Nguyễn Xuân Đường còn được biết đến với biệt danh võ sư Đường Nhuệ, thường tham gia một số bộ phim phát trên Youtube cùng những Phú Lê, Cu Thóc, Chu Hùng, Bảo Bảo... như "Chạm Mặt Giang Hồ", "Luật Lệ Giang Hồ", "Tỷ Phú Đè Đại Gia".

Ngoài kinh doanh bất động sản, vợ chồng bà Nguyễn Thùy Dương cũng thường xuyên tham dự các cuộc đấu giá đất, đấu thầu tài sản trên địa bàn, kinh doanh tài chính, tín dụng.

Cách đây không lâu, ông N.X.Đ. bị tố cáo về hành vi cho vay nặng lãi, cho thuê tài chính...

Tác giả: Ngân Quỳnh (T/H)

Nguồn tin: doisongplus.vn