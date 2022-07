Nữ chủ quán dùng 'tuyệt chiêu' giải cứu thanh niên say thuốc lào, cầm điếu cày chèo thuyền trên cạn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống say thuốc lào của một thanh niên trẻ khiến nhiều người quan tâm, theo dõi.

Có thể thấy sự việc diễn ra tại một quán trà đá và được camera an ninh ghi lại. Lúc này, trong quán có 2 khách nam ngồi cùng bàn với nhau, ngoài ra còn một thanh niên mặc áo sơ mi màu đen họa tiết đang ngồi 1 mình ở góc quán. Sau khi "rít' một điếu thuốc lào, nam thanh niên bị co giật, mất ý thức và cầm điếu cày làm động tác như chèo thuyền trên cạn. Sau đó, chàng trai làm rơi điếu cày xuống đất rồi tiếp tục co giật, mất kiểm soát.

Chứng kiến sự việc, hai người khách ngồi gần đó đã gọi chị chủ quán vào kiểm tra tình hình. Chủ quán dường như đã có kinh nghiệm trong việc này nên lập tức cho thanh niên say thuốc lào uống 2 cốc nước, nhờ vậy mà anh ta tỉnh táo hơn và không còn co giật.

Đoạn clip sau khi chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người xem xong đều giật mình, lo lắng về động tác co giật của nam thanh niên. Đồng thời có ý kiến sợ hãi cho rằng say thuốc lào rất nguy hiểm. Khi lên những cơn co giật, có người còn bị ảnh hưởng đến tính mạng. Thậm chí người thường xuyên hít phải khói thuốc do người khác hút cũng nguy cơ mắc các biểu hiện co giật như trên.

Chủ quán giải cứu chàng trai bằng cách cho anh ta uống nước. (Ảnh: cắt từ clip)



Được biết, lạm dụng thuốc lào dẫn đến cảm giác say thuốc, mất thăng bằng, sùi bọt mép, nôn nao, quằn quại... Thuốc lào thuộc họ cây thuốc lá, hàm lượng nicotin rất cao. Thuốc lào có hàm lượng nicotin khoảng 9%, cao hơn nhiều so với thuốc lá thông thường (khoảng 1-3%). Khi hút thuốc, cơ thể đã hít vào hơn 4 triệu hợp chất độc hại, trong đó hơn 40 hợp chất gây ung thư.

