Nữ chủ quán cà phê nghi bị cướp sát hại, trói tay trong nhà vệ sinh

Sáng 11/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Đức Hòa, Long An hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân nghi bị sát hại trên địa bàn xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên Phạm Thị Ng., 35 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang, đang thuê mặt bằng mở quán cà phê ven đường ĐT 825 đoạn qua xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa.

Vào 9h cùng ngày, một số người sống gần quán cà phê của chị Ng. thấy đèn nhà sau vẫn sáng dù chị này không mở quán bán hàng.

Người dân tập trung theo dõi công an khám nghiệm hiện trường.



Bạn của chị Ng. nhiều lần gọi rủ chị đi ăn sáng nhưng khống thấy trả lời. Nghi có chuyện bất thường, bạn chị Ng. và hàng xóm cắt ổ khóa cổng để vào nhà. Khi đến nhà vệ sinh, mọi người phát hiện chị Ng. đã tử vong trong tư thế bị trói nên trình báo cơ quan công an.

Theo những người quen biết chị Ng., bình thường nạn nhân có đeo nữ trang nhưng hiện tại, số tài sản này đã mất.

Trước đó, địa bàn huyện Đức Hòa cũng xảy ra nhiều vụ cướp tài sản, hiếp dâm chủ quán cà phê.

Hiện, Công an tỉnh Long An đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Ngọc Lài

Nguồn tin: Tạp chí Người Đưa Tin