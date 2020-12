Nóng: Triệt phá đường dây sử dụng phần mềm công nghệ ghi lô đề liên tỉnh

Các đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 12/12, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa cho biết, CQĐT vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc liên tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An bằng hình thức ghi lô đề; triệu tập, bắt giữ 25 đối tượng, thu giữ trên 300 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 18h30 ngày 10/12, Phòng Cảnh sát Hình sự phối với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Nghi Xuân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh và một số đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt tiến hành bắt giữ, triệu tập 25 đối tượng ở 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ trên 300 triệu đồng tiền mặt, 2 xe ô tô, 10 thẻ ATM, 35 điện thoại di động, hàng trăm giấy tờ và các tang vật khác có liên quan đến hoạt động ghi lô đề.

Bước đầu, CQĐT xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc hoạt động liên tỉnh từ nhiều năm nay, gồm 5 cấp đại lý, hoạt động có tổ chức, mang tính chất chuyên nghiệp.

Thủ đoạn hoạt động của đường dây này hết sức tinh vi, kín kẽ, sử dụng phần mềm công nghệ thông tin để tổ chức hoạt động phạm tội. Có số lượng con bạc tham gia trong đường dây đông, tang số đánh bạc lớn.

Trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch khoảng 500 triệu đồng (gấp 5 lần số tiền bán vé trung bình mỗi ngày của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Hà Tĩnh). Tính lũy kế trong thời gian 1 tháng gần đây, số tiền đánh bạc khoảng 15 tỷ đồng.

Hiện, Công an Hà Tĩnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sự, tài liệu chứng cứ để mở rộng chuyên án, hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật.

