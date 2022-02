NÓNG: Nga dùng vũ khí chính xác để vô hiệu hóa các cơ sở quân sự và PK-KQ Ukraine

Thông tin đang tiếp tục được cập nhật

Bộ Quốc phòng Nga vừa phát đi thông bào tuyên bố Quân đội Nga đã sử dụng vũ khí có điều khiển chính xác để vô hiệu hóa lực lượng Phòng không - Không quân cũng như các cơ sở hạ tầng quân sự.

Đồng thời, bộ này khẳng định Quân đội Nga không động đến các thành phố của Ukraine, để tránh gây thương vong cho dân thường.

Một căn cứ của Quân đội Ukraine trúng tên lửa Nga.

...



Nga được cho là đã sử dụng tên lửa hành trình Kalibr để phẫu thuật các mục tiêu quân sự của Ukraine.

Kalibr là loại tên lửa hành trình đặc biệt được thiết kế cho cả tàu ngầm tấn công hiện đại cũng như tàu chiến mặt nước của Hải quân Nga, đồng thời nó cũng phiên bản khai hỏa từ các bệ phóng mặt đất.

Your browser does not support the video tag.

Tên lửa hành trình Nga nã vào Ukraine

Tác giả: N. Tuấn Sơn

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn