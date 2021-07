NÓNG: Khởi tố, bắt tạm giam cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam

Vụ án kéo dài gần 2 năm, đã khởi tố 21 bị can Vụ án xảy ra tại Tổng công ty 3-2 (một trong ba doanh nghiệp nhà nước lớn nhất tại tỉnh Bình Dương) là vụ án đã được đưa vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Ban đầu vụ án được Công an tỉnh Bình Dương khởi tố (từ tháng 12-2019) nhưng sau đó đã được chuyển về Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra theo thẩm quyền (từ tháng 9-2020). Tới nay, đã có tổng cộng 21 bị can bị khởi tố liên quan vụ án này, bao gồm cả lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ sở ngành, và các lãnh đạo cao nhất của tỉnh Bình Dương. Trong đó cả 3 lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương (nhiệm kỳ 2015-2020) bị khởi tố gồm: cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam, cựu phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Cành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm. 4lãnh đạo tỉnh gồm: phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Trúc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Võ Văn Lượng, Chánh Thanh tra tỉnh Trần Xuân Lâm và Trưởng phòng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Ngô Dũng Phương. 3 cán bộ thuế gồm (cựu cục trưởng, cục phó và phó phòng của Cục Thuế tỉnh Bình Dương); 7 lãnh đạo, cán bộ của Tổng công ty 3-2; con rể cựu Chủ tịch Tổng công ty 3-2 và giám đốc Công ty Âu Lạc (công ty mua lại dự án 43ha); 2 lãnh đạo công ty thẩm định giá.