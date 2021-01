Nóng: Đã bắt giữ được đối tượng tổ chức cho bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép

Chiều 31/12, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Phan Thanh Hùng (39 tuổi, ở xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang) để đưa đi cách ly tại Bình Dương.

Hùng cũng được lấy mẫu xét nghiệm theo quy định và giám sát chặt chẽ tại Bình Dương vì có hành vi tổ chức đưa rước người xuất nhập cảnh trái phép.

Phan Thanh Hùng khi bị bắt. Ảnh: VTC News

Được biết, Hùng chính là nghi can điều hành đường dây tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, liên quan đến nhóm người nhập cảnh trái phép mà trong đó có bệnh nhân 1440 gây xôn xao dư luận những ngày gần đây.

...

Hùng được xác định là người tổ chức đưa rước bệnh nhân 1440 tại khu vực xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang. Khi hay tin bệnh nhân 1440 dương tính với SARS-CoV-2 và công an vào cuộc điều tra thì đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo cơ quan điều tra, nhiều khả năng đường dây đưa người nhập cảnh trái phép này là do người Campuchia móc nối với những người ở tỉnh An Giang. Phương thức hoạt động là chỉ cần bên kia biên giới đưa người qua thì lập tức có xe đón, đưa đi ngay và hoàn toàn không phải cách ly y tế.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ đường dây đưa người nhập cảnh trái phép này để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Nhật Minh - CTV

Nguồn tin: saostar.vn