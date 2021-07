Nóng: Cận cảnh khám xét nơi ở, cơ quan của nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Thanh Hóa

Chiều tối 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa và các công ty, đơn vị liên quan, đồng thời tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam đối với 7 bị can có liên quan.

Cảnh sát khám nhà riêng bà Phạm Thị Hằng.

Trong số các bị can này có bà Phạm Thị Hằng, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa (hiện là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa).

Theo ghi nhận, khoảng 19h tối ngày 16/7, rất nhiều người mặc cảnh phục xuất hiện tại nhà riêng của bà Phạm Thị Hằng ở số 14 đường Phó Đức Chính, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa để thực hiện việc khám nhà.

Xe Công an có mặt tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

...

Sau đó, một nhóm Cảnh sát khác cũng có mặt tại cơ quan Sở GD-ĐT Thanh Hóa, là nơi bà Phạm Thị Hằng từng giữ chức vụ Giám đốc để khám xét.

Công an khám xét nơi bà Phạm Thị Hằng từng làm việc.

Được biết, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã văn bản gửi Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa về việc tra soát tài sản nhà đất và không thực hiện thủ tục về tài sản nhà, đất của các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Trong số này có bà Phạm Thị Hằng và nhiều cán bộ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Tác giả: Đình Minh

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết