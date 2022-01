NÓNG: Bắt giữ 2 kẻ cướp máy tính bảng của 2 cháu nhỏ trong phòng trọ ở Đồng Nai

Thắng và Trường bị bắt giữ

Chiều 6-1, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Bùi Việt Thắng (31 tuổi, ngụ huyện Long Thành) và Bùi Nguyễn Hoàng Trường (25 tuổi, ngụ TP HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản của 2 cháu nhỏ trong phòng trọ ở khu phố 3A phường Long Bình Tân.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng này đã thừa nhận hành vi cướp máy tính bảng. Sau khi cướp máy tính bảng, 2 tên này đã bán cho một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn Biên Hòa và chia nhau tiêu xài. Được biết, cả hai đối tượng sống lang thang, không nơi ở nhất định.

Công an cũng đã thu giữ tang vật là máy tính bảng và tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên quan sự việc trên, trước đó, ông Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ tịch TP Biên Hoà, đã giao cho Công an TP khẩn trương điều tra làm rõ và báo cáo sự việc về UBND TP Biên Hòa.

Máy tính bảng liên quan vụ cướp được công an thu giữ

Trước đó, vào chiều tối 5-1, chị Võ Thị Tiền (mẹ 2 cháu bé bị cướp tài sản, ngụ tại khu phố 3A) đã tới Công an phường Long Bình Tân trình báo sự việc. Theo trình báo của chị Tiền, hơn 14 giờ chiều 3-1, 2 con của chị là cháu Thái Thiện (7 tuổi) và Thảo Vy (5 tuổi) ở phòng trọ một mình để tự học trực tuyến. Thời điểm này, vợ chồng chị Tiền đang đi làm công nhân.

Khóc lóc, sợ hãi bé trai nhìn lên camera cầu cứu mẹ và buộc đưa chiếc máy tính bảng cho kẻ trộm cướp

Đúng lúc này, 1 đối tượng đập cửa phòng trọ (khoá cửa ngoài), lớn tiếng đe doạ 2 con chị Tiền. Hoảng sợ khóc lóc, 2 cháu nhìn lên camera an ninh cầu cứu mẹ và gọi điện thoại cho chị Tiền nhưng không được.

Sợ hãi, con trai chị Tiền đã phải rúm ró đưa chiếc máy tính bảng (trị giá khoảng 5 triệu đồng) đang học trực tuyến cho kẻ cướp.

Thấy cuộc gọi nhỡ của con, chị Tiền gọi lại nhưng không được, liền kiểm tra camera an ninh trong phòng trọ thì thấy 2 con khóc lóc, cầu cứu. Ngay sau đó, chị đã gọi cho chủ nhà trọ nhờ giúp đỡ, kiểm tra. Khi chủ phòng trọ tới thì 2 cháu nhỏ đang khóc lóc và đã bị cướp mất máy tính bảng.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động