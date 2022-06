Nỗi ám ảnh của tài xế gây tai nạn làm bạn đồng hành tử vong

TAND tỉnh Quảng Trị tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Quốc Việt.



Ngày 14-6, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Trần Quốc Việt về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” do có kháng cáo. Trước đó, TAND H. Gio Linh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Việt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng.

Sau bản án này, bị cáo kháng cáo cấp phúc thẩm xin được xử phạt tiền, để có điều kiện lao động lo cho gia đình. Đại diện hợp pháp của bị hại cũng có kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị nhận thấy dù bị cáo vô ý gây hậu quả nghiêm trọng nhưng là lỗi cố ý, không chấp hành quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo nội dung vụ án, Việt có Giấy phép lái xe hạng C, là tài xế xe tải BKS 73C-061.78. Khoảng 2 giờ ngày 23 – 9 – 2021, Việt bắt đầu xuất phát hành trình chở hàng từ Quảng Bình vào phía Nam, lưu thông trên QL1A, đi cùng trên xe có anh T.Q.Q (1990, trú huyện Quảng Trạch). Anh Q. ngồi ở ghế phụ của xe. Khi đến km746+900 QL1A thuộc địa phận thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, H.Gio Linh (Quảng Trị), lúc đó là khoảng 4 giờ cùng ngày. Do Việt thiếu chú ý, quan sát nên không nhìn thấy xe ô-tô BKS 29H-745.xx, kéo sơ mi rơ moóc BKS 29R-058.xx do anh Mai Văn Phú điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước, xe đang giảm tốc độ, bật tín hiệu chuyển hướng vào làn đường thô sơ bên phải. Khi Việt phát hiện có ô-tô phía trước thì khoảng cách đã quá gần nên không kịp xử lý dẫn đến phần đầu bên phải ô-tô BKS 73C-061.78 va chạm vào phía sau trái thùng container của sơ-mi rơ-moóc BKS 29R-058.xx. Cú đâm mạnh khiến đầu xe bên phải xe 73C-061.78 bị móp lún, ép về phía sau vào đúng vị trí anh Q. đang ngồi. Nạn nhân Q. bị đa chấn thương nặng dẫn đến tử vong và mắc kẹt trên cabin.

Hiện trường vụ TNGT.



Quá trình giải quyết vụ án, tài xế Việt đã tự nguyện bồi thường đầy đủ 150 triệu đồng theo yêu cầu của đại diện hợp pháp của bị hại. Sau khi tuyên án sơ thẩm, tài xế này còn tự nguyện khắc phục bồi thường thêm 50 triệu đồng cho phía gia đình bị hại. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo cho biết thời điểm xảy ra tai nạn không bị buồn ngủ, chỉ là không phát hiện được phía trước có xe. Lúc đó, sương khá nhiều. Bị cáo cũng cho biết luôn ám ảnh về vụ tai nạn, đau đớn dày vò bản thân, nên nỗ lực để khắc phục phần nào hậu quả do mình gây ra dù hoàn cảnh gia đình bị cáo cũng khó khăn, nuôi con nhỏ. Chính vì là lao động chính nên bị cáo xin xem xét giảm hình phạt để có điều kiện lo cho gia đình. Tuy vậy, hậu quả do Việt gây ra là đã làm chết người, lỗi hoàn toàn ở bị cáo, cũng không có thêm tài liệu mới nào để giải quyết, xem xét giảm nhẹ.

Sau khi nghị án, HĐXX đồng ý với quan điểm của đại diện VKSND tỉnh, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và kháng cáo của đại diện hợp pháp của bị hại. Tòa tuyên bị cáo Việt y án sơ thẩm 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng.

Tác giả: Bảo Hà

Nguồn tin: cadn.com.vn