Nổ súng vì tranh giành môi giới nữ nhân viên karaoke

Ngày 8/4, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, khởi tố bị can Nguyễn Văn Phúc (22 tuổi, ở huyện Thường Tín), Nguyễn Minh Hiếu (24 tuổi, ở huyện Thành Trì) về tội Giết người; Nguyễn Hữu Thọ (35 tuổi, ở huyện Thường Tín) về tội Che giấu tội phạm.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố Nguyễn Bá Bằng (30 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội danh Che giấu tội phạm và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cơ quan chức năng, nhóm của Bằng có mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý, môi giới nữ nhân viên phục vụ quán karaoke tại địa bàn xã Vĩnh Quỳnh, xã Ngọc Hồi (cùng ở huyện Thanh Trì).

Tối 2/4, cả nhóm tụ tập, rủ nhau đi tìm đối thủ để giải quyết. 21h30 cùng ngày, Thọ điều khiển chiếc taxi chở Bằng, Phúc đến thôn Liễu Ngoại, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín. Tại đây, Bằng thấy nhóm đối thủ gồm N.V.T. (20 tuổi), C.H.D. (21 tuổi) cùng nhiều người khác nên tiếp cận gần, rút súng bắn một phát làm T. và D. bị thương.

...

Vụ việc được Công an huyện Thường Tín phối hợp với Công an huyện Thanh Trì, huyện Thanh Oai và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội điều tra.

Phúc và Hiếu đã ra đầu thú, còn Bằng và Thọ bị Công an huyện Thường Tín bắt giữ. Cảnh sát đã thu giữ khẩu súng gây án và nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan chức năng đang tổ chức truy bắt một số nghi phạm đang bỏ trốn.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: zingnews.vn