Nổ súng trong đêm, một người trúng đạn tử vong

Ngày 11-6, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết khoảng 21 giờ 30 phút ngày 10-6, tại đường Lê Hồng Phong, thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) vừa xảy ra một vụ nổ súng khiến một người tử vong. Nạn nhân là Ng.Đ.H (36 tuổi, ngụ phường 3, thị xã Quảng Trị).

Lực lượng công an bảo vệ hiện trường vụ nổ súng

Sau khi vụ nổ súng xảy ra, anh H. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu. Người nhà của bệnh nhân khai bị đạn bắn vào hông, lưng. Kiểm tra thì mạch của bệnh nhân không đo được, vết thương xuyên thấu vùng hông và nhiều mảnh kim khí rải rác khắp vùng bụng. Dù được hồi sức tích cực và truyền máu, nhưng đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhân tử vong.

Nhận được thông tin, Công an thị xã Quảng Trị cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt bảo vệ hiện trường, huy động lực lượng truy bắt nghi phạm vụ nổ súng trên. Đến rạng sáng 11-6, nghi phạm vụ nổ súng đã đến cơ quan công an trình diện.

Nhiều người dân đến gần hiện trường vụ nổ súng để theo dõi vụ việc

...

Theo một người dân sống gần hiện trường vụ nổ súng, khoảng 21 giờ 30 phút tối 10-6, ông vừa đóng cửa nhà đi ngủ thì nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn như pháo hoa. "Lúc đầu nghe 2 tiếng nổ liên tiếp, sau đó thêm một tiếng nữa. Sau đó, tôi nghe thấy có người kêu lên "bắn nhau, bắn nhau"- ông này kể.

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường vụ nổ súng

Ghi nhận đến 8 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa một đoạn đường Lê Hồng Phong để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Hà Phong

Nguồn tin: Báo Người lao động