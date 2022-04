Nổ kinh hoàng mỏ than ở Ba Lan, hơn 20 người thương vong

Ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương trong 2 vụ nổ liên tiếp nghi do do rò khí metan tại một mỏ than ở miền Nam Ba Lan ngày 20/4 (giờ địa phương).

Hiện trường vụ nổ mỏ than ở Ba Lan. Ảnh: Castanet



Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết vụ nổ đầu tiên xảy ra vào nửa đêm ngày 20/4 tại mỏ Pniowek ở Pawlowice, vụ nổ thứ hai xảy ra sau đó khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Một chiến dịch cứu hộ đã được triển khai ngay lập tức tuy nhiên do hai vụ nổ xảy liên tiếp khiến cho công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm. Hơn 20 người bao gồm cả những người cứu hộ, đã phải nhập viện trong tình trạng bỏng nặng.

...

Theo thông báo của công ty JSW, đơn vị vận hành mỏ than trên, vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 12h15 cùng ngày, ở độ sâu 1.000m. Có 42 thợ mỏ có mặt trong mỏ vào lúc xảy ra vụ việc, nhiều người trong số họ đã bị bỏng. Vụ nổ thứ hai xảy ra khi các nhân viên cứu hộ đang hỗ trợ các nạn nhân của vụ nổ đầu tiên.

Thủ tướng Morawiecki đã gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời di chuyển tới Pawlowice để chỉ đạo công tác cứu nạn.

Tuy nhiên, 13 đơn vị cứu hộ chuyên nghiệp hiện phải tạm dừng công tác cứu nạn vì hiện trường tiếp tục xảy ra hỏa hoạn và các điều kiện dưới lòng đất không thuận lợi

Được biết, JSW là công ty khai thác và luyện than cốc chất lượng cao lớn nhất Liên minh châu Âu (EU). Sản xuất và bán than luyện cốc cũng như than cốc là hoạt động kinh doanh chính của công ty này.

Tác giả: Hoa Vũ (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn