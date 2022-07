Nín thở xem nhân viên gác chắn cứu người ngay trước mũi tàu

Your browser does not support the video tag.

Video khoảnh khắc nhân viên gác chắn kéo người đàn ông ngã trên đường ray ngay trước mũi tàu

Sự việc xảy ra lúc 19h35 tối 5-7 tại chắn đường ngang, km1656+004 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn thuộc khu gian Long Khánh - Dầu Giây (phường Xuân Lập, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người ngay trước mũi tàu là anh Trịnh Văn Tài (33 tuổi, quê Hà Tĩnh, trú tại phường Phú Bình, TP Long Khánh), hiện là nhân viên Đội đường sắt Biên Hòa, Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

Theo hình ảnh camera ghi lại, vào thời điểm trên, anh Tài đã đóng chắn và đi vào vị trí chuẩn bị đón tàu khách SE12 chạy hướng Nam - Bắc đang tới, nhiều người cũng dừng 2 bên chắn chờ tàu qua.

Cùng lúc này, một người đàn ông khoảng 50 tuổi có dấu hiệu say rượu lững thững đi tới rồi bất ngờ chui qua gác chắn chạy băng qua đường ray.

Khoảnh khắc anh Tài kéo người đàn ông khỏi đường ray ngay trước mũi tàu đang lao tới - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, vừa chạy được vài bước thì người đàn ông ngã sấp xuống nằm chắn ngang đường ray. Thấy vậy, nam nhân viên gác chắn gần đó ném đèn tín hiệu chạy tới nắm tay, dùng sức kéo người đàn ông khỏi đường ray. Chỉ 2-3 giây sau, tàu băng ngang đường ray một đoạn mới dừng lại được.

Người dân gần đó thấy vậy mới tới đỡ người đàn ông lên. Lúc này, nhân viên gác chắn mới hoàn hồn, giương tay như phản đối hành động hết sức nguy hiểm của người đàn ông.

Theo người dân tại hiện trường, người đàn ông gặp nạn ở gần khu vực chắn ngang đang đi mua thuốc. Do nghĩ tàu chưa tới nên ông cố băng qua đường ray thì không may bị ngã. May mắn ông được anh Tài kịp thời kéo ra ngoài.

Vụ việc khiến chuyến tàu SE12 gián đoạn khoảng vài phút, sau khi xác định không có tai nạn, lái tàu đã tiếp tục hành trình. Riêng người đàn ông ngã đập mặt xuống đường bị xây xát nhẹ, chảy máu, sơ cứu xong đã trở về nhà.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, sau khi nhận báo cáo về vụ việc, lãnh đạo Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn đã có động thái biểu dương hành động dũng cảm của anh Tài. Trong sáng nay, đoàn công tác sẽ đến gặp và khen thưởng nhân viên gác chắn này.

Tác giả: A LỘC

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ