Những thiệt hại đầu tiên do bão số 4 ở miền Trung: Nhà tốc mái, người bị thương

Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 đóng tại TP Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh về tình hình bão số 4.

Theo báo cáo, những thiệt hại ban đầu của địa phương đã được ghi nhận khi hầu hết nhà dân của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đều xảy ra tình trạng tốc mái, cây cối gãy đổ nằm la liệt và hàng ngàn trạm biến thế đã xảy ra tình trạng mất điện.

Khu vực trung tâm TP Huế lúc 5 giờ 40 phút

Tại tỉnh Quảng Trị, thiệt hại do lốc xoáy ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh hồi 15 giờ 30 ngày 27-9, khiến nhiều quán ven biển và 120 nhà bị tốc mái, sập tường (trong đó 2 ngôi nhà sập hoàn toàn); 4 người bị thương đã được đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế, có mưa to đến rất to, gió giật cấp 7-9. Chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ, cứu nạn.

Tại Đà Nẵng hiện đã có 2 nhà dân bị tốc mái, 172 trạm biến áp mất điện (đã khôi phục 89), ngã đổ 75 cây xanh và một số biển hiệu và hiện chưa có thông tin mới về 60 người ở dưới thuyền nổ máy tại âu thuyền Thọ Quang.

Tại tỉnh Quảng Nam đã có 3.997 trạm biến áp bị mất điện (chưa khôi phục). Đã ghi nhận thiệt hại về tốc mái nhà, cây đổ… nhưng chưa thống kê được số lượng cụ thể.

Ở tỉnh Quảng Ngãi, mưa to, gió lớn vẫn đang diễn ra. Hiện đảo Lý Sơn gió giật cấp 12, Ba Tơ có gió cấp 11, TP Quảng Ngãi gió cấp 6, giật cấp 7. Thiệt hại một số nhà dân bị tốc mái (chưa thống kê được số lượng cụ thể) và gãy đổ một số cây xanh tại huyện Lý Sơn, mất điện tại một số huyện.

Nhiều gian hàng ở chợ Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) bị lốc xoáy tốc mái - Ảnh: Đức Nghĩa



Tại tỉnh Bình Định hiện có mưa nhỏ, gió khoảng cấp 5 nhưng đã có nhiều nhà dân tốc mái, cây đổ và có người bị thương. Tỉnh này cũng đã xảy ra tình trạng mất điện tại một số khu vực; ngoài ra chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ, cứu nạn.

Tỉnh tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to, gió giật cấp 7-9. Lúc 5 giờ 30 phút gió vùng ven biển vẫn còn giật, trời ít mưa. Khu vực trung tâm TP Huế khô ráo.

Chưa có báo cáo thiệt hại, sự cố và yêu cầu cứu hộ, cứu nạn. Một số khu vực được sa thải điện nhằm đảm bảo an toàn. Mực nước sông Hương đã vượt báo động 1 là 0,55 m, sông Bồ dưới báo động 1 là 0,14 m. Trong đêm 27-9, đường dây nóng của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiếp nhận 3 cuộc gọi của 2 bệnh nhân nặng ở Phong Điền và một trường hợp ở TP Huế gọi đến cần trợ giúp chuyển viện. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ các bệnh nhân.

khu vực tỉnh Quảng Trị

Ghi nhận tại tỉnh Quảng Trị, đến 5 giờ 30 phút ngày 28-9, tại các xã vùng biển bãi ngang của tỉnh vẫn đang mất điện, gió giật từng cơn kéo dài mặc dù lượng mưa không lớn.

Trong 24 giờ qua, địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 100-120 mm, một số nơi cao hơn như Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Linh) 257mm, thị xã Quảng Trị 191mm, Tà Rụt (huyện Đakrông) 184mm. Mực nước các sông trên địa bàn tỉnh hầu hết đang ở mức dưới báo động 1.

Tác giả: HOÀNG PHÚC – QUANG TÁM – ĐỨC NGHĨA

Nguồn tin: Báo Người Lao Động