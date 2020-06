Những phát ngôn làm 'nóng' nghị trường của thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 7/6/2018 về dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi có đề xuất phong hàm cấp tướng cho công an cấp tỉnh , đại biểu Nguyễn Hữu Cầu nói rằng, bản chất của cấp bậc, quân hàm chính là vấn đề tiền lương. Đồng thời chỉ rõ một số bất cập điều chỉnh cấp tướng đưa về cho công an các địa phương như sự không công bằng trong vấn đề cấp hàm, cũng là GĐ nhưng Giám đốc Công an TPHCM và Giám đốc Công an Hà Nội là trung tướng còn giám đốc công an các địa phương khác lại chỉ là đại tá. Thậm chí, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TPHCM còn được phong thiếu tướng. Theo tôi, không thể có chuyện như thế. Đã có nhiều đại biểu là giám đốc công an tỉnh xin đi làm Phó Giám đốc Công an Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TPHCM để được phong hàm tướng nhưng không được...