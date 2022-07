Những 'ông trùm' thu xếp trái phiếu doanh nghiệp

TVSI là quán quân thu xếp trái phiếu doanh nghiệp nửa đầu năm. Ảnh TVSI.



Sau giai đoạn tăng trưởng nóng hơn 2 năm vừa qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đã quay đầu ghi nhận nhịp điều chỉnh tương đối mạnh và chững lại kể từ tháng 4/2022 tới nay, kể từ vụ án Tân Hoàng Minh bị khởi tố.

Theo đó, 6 tháng đầu năm, tổng giá trị phát hành TPDN giảm 23,7% so với cùng kỳ, chỉ còn 176.867 tỷ đồng; trong đó là 170.672 tỷ đồng phát hành riêng lẻ (giảm 19,5%) và 6.196 tỷ đồng phát hành ra công chúng (giảm 68,5%).

Trong đó, tài chính – ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu khi chiếm 50,9% tổng giá trị phát hành, giảm 0,6% so với cùng kỳ. Bất động sản chiếm 24% tổng giá trị phát hành, giảm 41% so với cùng kỳ. Nhóm sản xuất và các nhóm ngành khác chiếm lần lượt 12,5% và 12,6% tổng giá trị phát hành trong 6 tháng đầu năm nay, giảm 2,6% và 52,1% so với cùng kỳ.

Cập nhật mới nhất dựa trên báo cáo tài chính quý II của các công ty chứng khoán, tổng giá trị giao dịch trái phiếu trong nửa đầu năm của 13 công ty chứng khoán lớn trên thị trường đạt khoảng 412.164 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách này giá trị giao dịch trái phiếu của CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã vượt lên so với CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) – công ty chứng khoán vẫn được xem như số 1 trong mảng trái phiếu.

Cụ thể, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, TVSI đã giao dịch tới 125.056 tỷ đồng trái phiếu, trong khi TCBS giao dịch được 1,18 tỷ trái phiếu, với giá trị 120.453 tỷ đồng.

Được biết, TVSI bắt đầu triển khai nghiệp vụ kinh doanh trái phiếu, quản lý trái phiếu từ năm 2019. Ngay trong năm đầu triển khai, lĩnh vực trái phiếu góp phần giúp doanh thu lưu ký của TVSI tăng trưởng tới 925%. Tới năm 2021, TVSI đã vươn lên top 3 về thị phần môi giới trái phiếu doanh nghiệp trên sàn HOSE. TVSI là đơn vị thu xếp nhiều lô cho nhóm Vạn Thịnh Phát, bên cạnh đó, trên trang chủ, TVSI giới thiệu đang kinh doanh các lô trái phiếu của nhóm BB Group là CTCP BB Sunrise Power, CTCP Năng lượng Thiên Niên Kỷ, Công ty TNHH Điện mặt trời Mỹ Sơn 1-2.

Về phần mình, TCBS cũng là đơn vị sở hữu số lượng trái phiếu doanh nghiệp rất lớn, lên tới 4.888 tỷ đồng vào cuối quý II/2022, chiếm đến 76,8% tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS).

Ngoài TVSI và TCBS, CTCP Chứng khoán Tiên Phong (Mã CK: ORS) cũng là một trong những công ty chứng khoán tích cực giao dịch trái phiếu. Trong nửa đầu năm 2022, ORS giao dịch 391,4 triệu đơn vị trái phiếu, với giá trị giao dịch đạt 41.177 tỷ đồng, tương đương 71% giá trị giao dịch cả năm 2021.

ORS có mối hợp tác chặt chẽ với nhóm DOJI Group, Bamboo Capital và R&H Group. Đầu năm 2022, công ty chứng khoán này là đơn vị tham gia thu xếp phát hành lô trái phiếu 450 tỷ đồng của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển năng lượng Thành Nguyên và 1.000 tỷ đồng trái phiếu của CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang.

Theo sau là Chứng khoán SSI giao dịch 39.411 tỷ đồng và CTCP Chứng khoán VNDirect giao dịch 34.364 tỷ đồng trái phiếu. Ngoài ra, các CTCK khác là SHS, VCBS cũng giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng trái phiếu nửa năm qua.

Tác giả: Khánh An

Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư