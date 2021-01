Những món lời “lăn” trên thân xác gái quê

Bỏ quê lên phố, những thiếu nữ sống bằng nghề “khó nói” đương nhiên chẳng muốn để bất kỳ ai biết đến thân phận thực sự mà họ trót mang theo. Biết rõ tâm lý này, các đường dây cho vay nặng lãi từ ngày bị công an truy quét gắt gao, đã chuyển sang mô hình mới, với “con mồi” cũng hoàn toàn… mới! Những món lời bất nhân, cứ thế bị bọn bất lương ngày một đè nặng lên thân xác của những cô gái lạc đường…

Lầm đường, lỡ bước

LTS: Bất chấp sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan công an trong thời gian gần đây, trước lợi nhuận của những đồng tiền bẩn, nạn “tín dụng đen” vẫn hàng ngày len sâu vào từng con phố, dùng trăm phương nghìn kế “hút máu” người dân. Từ lời cầu cứu của bạn đọc qua đường dây nóng, phóng viên Báo Công an TPHCM đã thâm nhập vào một đường dây cho vay nặng lãi chuyên bóc lột, làm nhục các cô gái hành nghề “buôn phấn bán hoa”. Dựa trên chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, chúng tôi đã phối hợp với cơ quan chức năng, triệt phá tận gốc ổ nhóm này, giải thoát cho nhiều thiếu nữ đang bị truy bức dã man.



Cánh cửa phòng trọ nằm khuất sâu trong một con hẻm ở KP.5, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức hiếm khi nào được mở quá vài giây.

Đã hơn 01 tháng xóm ngụ cư này xuất hiện thêm thành viên mới, nhưng ngày qua ngày, cô gái ấy dường như né tránh tối đa ánh nhìn của những người hàng xóm. Hành tung bí ẩn của cô không khỏi khiến cho những cư dân khu ổ chuột này thắc mắc: Người này từ đâu đến và vì sao lại sống khép mình đến vậy?

Đó là Trần Bích Ngọc (tên nhân vật đã được đổi; quê Đồng Tháp), một cô gái chuyên sống bằng nghề “buôn phấn bán hoa”. 02 năm trước, Ngọc bỏ nhà lên Q10, TPHCM lập nghiệp, nhưng vì “lạc bước” mà dấn thân vào làm “cái nghề khó nói”.

Tin nhắn bọn vay nặng lãi gửi đến số điện thoại của Ngọc để mời gọi vay tiền



Hệt như bao cô gái chung phận khác, Ngọc cũng có lý lẽ để bào chữa cho lựa chọn tủi hổ của bản thân: Vì hoàn cảnh đẩy đưa, vì cuộc sống không suôn sẻ, nói chung là lắm… “chữ vì” mà chấp nhận tìm đến con đường bán “vốn tự có” để “đời sang trang”.

Nhưng hiện thực lại không như mộng tưởng! Viễn cảnh đẹp chưa thấy đâu, đã thấy cô “rước” phải “một nùi cay đắng”.

Đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 ập đến khiến lượng “khách làng chơi” ngày càng thưa thớt. Túi tiền của Ngọc chẳng mấy chốc “hụt hơi” theo cuộc sống “không thể thiếu tiền” ở chốn thị thành.

Muốn vay tiền nhanh, các cô gái “bán hoa” phải cung cấp hình ảnh khoả thân của mình cho chủ nợ



Nhận ra “giấc mộng đổi đời” từ cái nghề phi pháp chẳng mấy khả quan, Ngọc tính đường vay tiền nhập quần áo về buôn bán qua mạng để “làm lại những gì đã mất”. “Dù gì cũng là một cái nghề “sạch” hơn lúc trước” – Ngọc nghĩ bụng. Nhưng, biết vay ai?

Bảo Bảo, nhân vật mà hầu như cô “đào” (gái bán dâm) nào ở khu Sư Vạn Hạnh (Q10) cũng từng nghe qua một lần. Một người phụ nữ có dáng người nhỏ thó, thích mặc đồ màu đen và khuôn mặt luôn được “bọc” kỹ bằng khẩu trang (do phẫu thuật thẩm mỹ bị biến dạng).

Thoạt nhìn cô ta, chẳng ai tin nổi đây chính là một “nữ quái” khét tiếng, điều hành cả một đường dây cho vay nặng lãi! Hàng trăm gái bán dâm ở khu này và nhiều quận, huyện khác trên địa bàn TPHCM đã từng hoặc đang là con nợ của ả. Và, Ngọc cũng là một trong số đó.

Mức tính lãi “cắt cổ” mà đường dây của “nữ quái” Bảo Bảo áp đặt cho con nợ



Một buổi chiều trung tuần 2/2020, đang trong lúc chán đời vì “tiền hết, tình tan”, Ngọc nhận được một tin nhắn chào mời vay tiền từ số điện thoại lạ. “Em cần đáp ứng điều kiện gì để vay tiền?” – cô gái e dè hỏi.

Một giọng nam trầm ấm đáp: “Bên anh chỉ cần hình ảnh khoả thân của em thôi”. Thật khó thể chấp thuận được yêu cầu “nhạy cảm” này!

Ngọc tính đường khước từ thì đầu giây bên kia đã kịp trấn an: “Dù gì thì em cũng làm cái nghề này rồi! Tụi anh giữ hình của em để làm tin thôi chứ bên anh uy tín, không để lộ cho ai biết đâu. Khi nào em trả hết tiền thì anh xoá hình tại chỗ cho em xem luôn chứ lo gì”.

Nghe tới đây, Ngọc dù có hơi lo ngại nhưng trong tình cảnh cần tiền gấp, cô không còn phương án nào tốt hơn. “Mình đã từng một lần lầm đường, giờ có lỡ thêm bước nữa thì cũng vậy thôi! Vài hôm trả hết nợ là xong!” – Ngọc chậc lưỡi, nghĩ đơn giản cho qua. Nhưng mọi chuyện lại không giản đơn như thế!

Món nợ không hồi kết

Ngày 17/2/2020, nhóm cho vay gồm 2 nam thanh niên đến khách sạn H.L nằm trên đường 3/2 (Q10) gặp Ngọc để “giao dịch”. Vừa thấy cô gái, một gã tự giới thiệu ngay: “Anh tên Toàn, là chồng của chị Bảo Bảo”.

Gói vay có giá trị là 30.000.000 đồng theo hình thức trả góp: mỗi ngày đóng 850.000.000 đồng, trả góp trong 50 ngày (mức lãi suất tương đương 25%/tháng). Vậy là vay chỉ có 30.000.000 đồng nhưng chưa tới 2 tháng sau, chủ nợ đã thu về hơn 42.000.000 đồng.

“Lãi gì cao dữ vậy anh!” – Ngọc nhăn mặt. “Làm ăn thì phải có lời chứ. Bên anh bỏ tiền ra cho vay với điều kiện dễ như vậy thì cũng khối rủi ro. Em thì đang cần tiền, giờ như em, ra ngân hàng sao người ta cho em vay? Đôi bên cùng có lợi mà!” – Toàn giảo hoạt thuyết phục.

Ngọc đương nhiên không thể thoát được chiêu bài của bọn cho vay quá dày dạn kinh nghiệm. Để hoàn thành “giao dịch”, Ngọc phải đưa cho chủ nợ Giấy CMND (bản gốc) của cô, đồng thời ký tên vào giấy mượn nợ (nội dung không thể hiện lãi suất). Nhưng quan trọng nhất, đúng như thoả thuận trước đó, cô gái phải gửi hình khoả thân vào một tài khoản Zalo có tên “Bảo Bảo”, theo hướng dẫn của Toàn.

Tiền “về”, Ngọc mạnh dạn mua hàng buôn bán, kiếm lời, hy vọng sẽ thay đổi được con đường nhơ nhuốc. Bất ngờ là chưa tới một tháng sau, khi số tiền trả góp vẫn chưa hết, phía chủ nợ đã đưa ra thêm một đề nghị “hấp dẫn”: “Bên chị sẽ cho em vay thêm một gói mới nhiều tiền hơn, để vừa trả dứt điểm số nợ cũ còn lại, vừa có thêm vốn làm ăn”. Thấy việc buôn bán đang tiến triển, cô không nghĩ ngợi sâu hơn, liền đồng ý ngay gói vay 50.000.000 đồng, trả góp trong 50 ngày, mỗi ngày đóng 1.350.000 đồng (lãi suất tương đương 21%/tháng).

“Nữ quái” Bảo Bảo (dấu X) luôn bịt kín mặt khi gặp con nợ (Ảnh cắt từ clip điều tra)



Lần vay thứ hai, đích thân “chị” Bảo Bảo ra mặt “làm hợp đồng”, ả bắt buộc Ngọc phải có thêm một clip quay lại thân thể trần truồng của cô để giữ “làm tin”. Lại thêm một mức lãi “cắt cổ”, kèm theo là những rủi ro khó lường trước về mặt nhân phẩm.

Nhưng vẫn là sự chấp nhận trong thế bị lôi cuốn của người đi vay! Nợ cũ trả chưa xong, Ngọc lại tiếp tục bị cuốn vào những khoản nợ mới không có điểm dừng.

“Vòng kim cô” không lối thoát!

Bọn cho vay một khi làm gì cũng đều có tính toán kỹ lưỡng từ trước. Chiêu “dồn nợ” (hay còn gọi là “đáo nợ”) trong “tín dụng đen” chỉ được chủ nợ thực hiện khi con nợ đã trả được ít nhất 1/3 gói nợ cũ, với điều kiện bắt buộc là lấy nợ mới trả dứt điểm nợ cũ.

Khi đó, tiền gốc của chủ nợ không mất đi đâu, trong khi chúng “ẵm” được trọn phần tiền lãi, lại kéo dài thêm thời gian trả nợ cho con nợ (thông qua gói nợ mới), “giúp” con nợ không phát sinh tâm lý bị áp lực mà nảy sinh ý định ôm tiền bỏ trốn.

Càng nhiều khoản nợ được “dồn” lên, cũng đồng nghĩa với việc số tiền lãi mà chủ nợ thu về sẽ càng lớn.

Chiêu bài thâm độc của bọn cho vay nặng lãi đã đẩy nạn nhân Ngọc vào vực thẳm nợ nần không lối thoát



Theo tính toán của các đường dây “tín dụng đen”, sau lần vay đầu tiên, nếu chủ nợ “dồn” được cho con nợ vay thêm 3 gói nợ mới theo kiểu “lấy trước trả sau”, thì số tiền lãi thu lợi được sẽ bằng khoản tiền gốc đã bỏ ra.

Tới lúc đó, dù con nợ có “chơi bài chuồn” thì chủ nợ cũng chẳng thiệt đi đâu! Ngược lại, nếu “hợp đồng” vay nào trơn tru, trót lọt thì lãi sẽ sinh thêm gốc, gốc sẽ sinh thêm lãi, lãi “mẹ” lại “đẻ” ra lãi “con”!

Chiếc “vòng kim cô” không lối thoát của “tín dụng đen” là ở chỗ đó và người thiệt trăm bề vẫn là những con nợ bị vòng xoáy vay – trả cuốn vào trong!

Phân tích thủ đoạn hết sức thâm độc của các đường dây “tín dụng đen” để nhìn ra cái kết dành cho nạn nhân Trần Bích Ngọc. Từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 9/2020, Ngọc đã bị nhóm của “nữ quái” Bảo Bảo bóc lột, thu lợi bất chính hơn 140.000.000 đồng thông qua những thủ đoạn hết sức tinh vi.

Nhiều hình ảnh nhạy cảm của các cô gái được Bảo Bảo lưu giữ nhằm khống chế con nợ



Phát xuất từ suy nghĩ vay tiền làm ăn mong được hoàn lương, không ngờ vì trót dính vào vay nặng lãi, cô lại thêm nhiều lần “nhắm mắt đưa chân”, quay lại con đường nhơ nhớt để có tiền đưa cho chủ nợ.

Những món lời, cứ thế không ngừng “lăn” trên thân xác của cô gái quê.

Đêm, trong căn gác trọ, Ngọc ngấn lệ ngẫm về phận đời nổi trôi của mình. Rồi ngày mai, sẽ lại là những món nợ mà cô cần phải đối diện, vì nếu cứ tiếp tục lẩn trốn thì chẳng biết điều gì sẽ xảy ra!

Rõ ràng là một đường dây “hút máu” không thương tiếc các cô gái trẻ. Nhưng điều đáng lên án nhất, chính là hoạt động phạm pháp của bọn chúng được điều hành chính bởi một người phụ nữ, lại không chút mảy may cảm thương cho… phận người phụ nữ (?).

Bảo Bảo là ai, ả quỷ quyệt đến mức nào, quy mô của đường dây “tín dụng đen” này ra sao và liệu còn bao nhiêu cô gái nữa đang bị bọn bất lương truy bức?

(Còn tiếp...)

