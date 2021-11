Những 'lùm xùm' ngành y thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm Bộ trưởng Y tế

Đại án VN Pharma: Một trong những vụ việc vi phạm pháp luật, một số cán bộ bị xử lý hình sự chính là vụ buôn lậu thuốc ung thư giả, xảy ra tại Công ty VN Pharma. Liên quan vụ án này, mới đây nhất, ngày 3/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015.