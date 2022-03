Những lùm xùm của cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn - Bài 1: Cựu Bí thư tỉnh 'vượt mặt' Tổng cục Thuế như thế nào ?

Luật sư Phan Văn Chiều - Giám đốc Công ty TNHH Luật Hà Châu: Cần xác minh làm rõ, xử lý nghiêm nếu có sai phạm Theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thì tiền sử dụng đất và tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất là 2 đối tượng khác nhau, theo đó thẩm quyền quyết định đối tượng này cũng hoàn toàn khác nhau, nếu như thẩm quyền quyết định việc miễn nộp tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế là thuộc Cục trưởng Cục thuế phê duyệt, còn đối với việc miễn tiền phạt chậm tiền sử dụng đất thì lại thuộc thẩm quyền của Tổng cục Thuế. Như vậy, rõ ràng việc UBND tỉnh Hà Tĩnh ra Kết luận thanh tra xác định việc cựu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn ký văn bản miễn tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất cho Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị trái thẩm quyền là hoàn toàn chính xác, có căn cứ. Việc vượt thẩm quyền cho miễn tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất của doanh nghiệp như trên có thể dẫn đến gây thất thu cho ngân sách trong quản lý nhà nước về thuế. Do vậy, các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung vụ việc và xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

Đại tá Phạm Trường Dân - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIII: Không có chuyện “hạ cánh an toàn” khi dính sai phạm Vài năm trở lại đây rất nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật, thậm chí xử lý hình sự sau khi đã nghỉ công tác, điều này cho thấy không có chuyện cán bộ lãnh đạo “hạ cánh an toàn” sau khi nghỉ hưu. Đơn cử như trường hợp xử lý ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa... Việc xử lý nghiêm minh, công khai các cán bộ nghỉ hưu dính sai phạm trước đó thể hiện rõ “không có vùng cấm” trong xử lý cán bộ tha hóa. Chính sự nghiêm minh kỷ luật của Đảng, Nhà nước không chỉ giúp củng cố niềm tin trong nhân dân, mà còn cảnh tỉnh mạnh mẽ với những cán bộ đang và sẽ có ý định “nhúng chàm”. Tôi cho rằng việc cương quyết xử lý những cán bộ vi phạm kỷ luật, dù đương chức hay đã nghỉ hưu cho thấy quyết tâm chính trị của Đảng, thể hiện sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, thượng tôn pháp luật. Có như vậy pháp luật mới được thực thi nghiêm trong bộ máy Nhà nước. Nhưng trên hết, niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền sẽ ngày càng được củng cố. Đối với ông Lê Đình Sơn - cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh theo tôi các cơ quan chức năng của tỉnh, Trung ương cần vào cuộc để làm rõ những sai phạm của ông Sơn trong thời gian đang giữ chức vụ để đưa ra những hình thức kỷ luật tương xứng với mức độ vi phạm. Bên cạnh đó, với cương vị lãnh đạo tỉnh thì khi về nghỉ hưu ông Sơn chưa thực hiện tốt vai trò nêu gương của mình, như báo chí nêu “sau khi về hưu ông Sơn còn vi phạm về trật tự xây dựng khi sửa chữa nhà ở, cố ý xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, vi phạm chỉ giới xây dựng. Hành vi này đã bị Đội quản lý trật tự đô thị TP Hà Tĩnh đình chỉ xây dựng và buộc tháo dỡ công trình vi phạm”. Như vậy là không thể chấp nhận được. Những vi phạm của ông Sơn, tôi cho rằng phải làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Xuân Hải (ghi)