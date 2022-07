Một cửa tiệm mang tên ArowanaMall chuyên bán cá cảnh ở khu chợ Chatuchak nổi tiếng tại Bangkok, Thái Lan, vừa tổ chức lễ khai trương bằng cách thuê nhiều cô gái tới để phục vụ hoạt động quảng bá. Đây vốn là khu chợ lớn nhất ở "xứ sở những nụ cười", rộng tới 1,13 km2, đón tiếp từ 200.000 đến 300.000 lượt khách tới thăm mỗi ngày.

Tuy nhiên, thay vì chú ý tới những con cá đắt tiền, khách hàng bị thu hút hơn cả là cách nhóm các cô gái mặc bikini, ngâm mình trong bể nước và giao lưu với người tới dự.

Những cô gái mặc bikini ngồi trong bể, giao lưu với khách hàng tới mua cá quý (Ảnh cắt từ clip).



Trong đoạn video ngắn chưa đầy 30 giây được Ratchatapan Chiaochan, chủ cửa tiệm chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút gần chục triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn bình luận. Hình ảnh từ video cho thấy các cô gái ngồi trong bể cá, nhún nhảy theo tiếng nhạc, tươi cười giao lưu với khách hàng.

Your browser does not support the video tag.

...

Những cô gái mặc bikini ngâm mình trong bể cá để thu hút khách

Theo lời giới thiệu của chủ cửa tiệm, họ chuyên bán những loại cá cảnh đắt tiền, trong đó nổi bật nhất là cá rồng. Chủ tiệm còn tuyên bố đây là trang trại cá rồng lớn nhất thế giới, chuyên xuất khẩu sang nhiều thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Canada và Nhật Bản. Tuy vậy, nhiều khách hàng thú nhận, họ chú ý tới màn biểu diễn của các cô gái diện bikini hơn việc tập trung ngắm nhìn những con cá quý giá.

Được biết, chiêu trò sử dụng những người mẫu ăn mặc gợi cảm để hút khách không còn là chuyện hiếm gặp tại nhiều nhà hàng, cửa tiệm tại châu Á. Năm 2021, một phụ nữ Thái Lan đã bị bắt giữ và phạt tiền vì mặc bikini bán dưa hấu ở ven đường. Sau khi đoạn video của cô bị phát tán nhiều trên mạng xã hội, cảnh sát đã vào cuộc và dẹp luôn chiêu bán hàng bị chỉ trích là phản cảm này.

Những nữ phục vụ ăn mặc gợi cảm tại một nhà hàng hải sản, có nhiệm vụ chuyên bóc vỏ tôm, cua cho thực khách (Ảnh: News).



Tương tự, một nhà hàng hải sản ở Thượng Hải, Trung Quốc, cũng áp dụng cách làm như vậy khi chọn những nữ phục vụ ưa nhìn, ăn mặc nóng bỏng, chỉ làm nhiệm vụ bóc vỏ tôm cua giúp thực khách ăn ngon miệng. Tuy nhiên, chiêu thức kinh doanh này ít nhiều nhận phải những lời chỉ trích từ dư luận.

Tác giả: Huy Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân Trí